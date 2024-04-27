Звезда «Папиных дочек» рассекретила роман с российским актером

Дарья Мельникова

Звезда сериала «Папины дочки», 32-летняя актриса Дарья Мельникова рассекретила роман с российским актером Романом Набатовым. Кадры с возлюбленным она опубликовала в своей соцсети.

Мельникова сняла на видео Набатова в домашней обстановке и наложила на ролик композицию So This Is Love.

«Мы: решили быть вместе до седых волос. Роман: поседел на первом году семейной жизни», — пошутила в подписи к публикации актриса.