Фильм на вечер: чеховская «Чайка» с голливудскими звездами

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456247061&hash=7fa6691a0c07b22b&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса Ирина Аркадина навещает живописное загородное поместье своего брата Петра Николаевича Сорина, где проживает ее сын Константин Треплев. Вместе с Аркадиной приезжает ее любовник Борис Тригорин, знаменитый прозаик, в которого влюбляется соседская девушка Нина Заречная.

В Нину вот уже долгое время влюблен Константин — начинающий драматург, чьи пьесы не находят понимания в их узком кругу. Эти несколько дней оказываются лишь началом рокового стечения судеб героев великой чеховской «Чайки».

Режиссером «Чайки» выступил американец Майкл Майер, больше известный на родине своими бродвейскими постановками. Однако ленту нельзя упрекнуть в излишней театральности — Майер экранизирует пьесу живо и бережно, расставляя новые акценты и любуясь героями.

Главное достоинство ленты — удивительно точное попадание актеров в своих персонажей. Заречная Сирши Ронан прелестна и невинна, сыгранная Аннетт Бенинг Аркадина роскошна и надменна, а Маша (Элизабет Мосс) страдает от безнадежной тоски. Впечатляет и неожиданный Кори Столл в образе безвольного Тригорина, а у звезды «Дюнкерка» Билли Хоула получился убедительный Треплев.