Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
27 апреля 2024, новость

Дженнифер Энистон выпустит мемуары о браке с Брэдом Питтом

Звезда «Друзей» раскроет причины развода в своей книге
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Дженнифер Энистон и Брэд Питт | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американская актриса Дженнифер Энистон выпустит мемуары, в которых расскажет о браке с артистом Брэдом Питтом до его женитьбы на Анджелине Джоли. Об этом сообщает InTouch со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, звезда сериала «Друзья» расскажет о причинах разрыва с Питтом, попытках забеременеть с помощью ЭКО, а также о своем отношении к усыновлению детей.

«Джен наконец-то готова все рассказать. Она поняла, что жизнь коротка, так почему бы не сделать это сейчас?» — отметил источник.

По данным издания, на протяжении многих лет Энистон каждый день вела дневник, в котором делилась событиями своей жизни, личными переживаниями, а также секретами.

«Конечно, самый большой из [секретов] касается Брэда — и, соответственно, Анджелины Джоли. Джен знает, что люди хотят услышать все о ее романе с Брэдом и правду об их разводе, тем более что Брэд и Анджелина уже расстались», — подчеркнул инсайдер.

Питт и Энистон поженились в 2000 году, а спустя пять лет подали на развод. Причиной разрыва пары стал роман актера с коллегой по съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт не может сосредоточиться на отношениях с фитнес-тренером Инес де Рамон из-за развода с актрисой Анджелиной Джоли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Брэд Питт
Brad Pitt
Дженнифер Энистон
Jennifer Aniston
Дарья Мельникова
Звезда «Папиных дочек» рассекретила роман с российским актером
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Брэдли Купер
Брэдли Купер отправился в отпуск с Джиджи Хадид
Том Круз
Том Круз хочет наладить отношения с дочерью, которую бросил
Брэд Питт
Стало известно об отношениях неразведенного Брэда Питта с новой женщиной
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Юлия Высоцкая показала романтичное видео с мужем
Елена Подкаминская
Звезда «Кухни» показала редкое фото с мужем
Екатерина Климова
Екатерина Климова ответила на вопрос об идеальном мужчине
Никита Ефремов
Никита Ефремов объяснил, почему боится заводить детей
Сьюки Уотерхаус (фото: соцсети)
Возлюбленная Роберта Паттинсона показала первое фото их ребенка
Эндрю Гарфилд и Кейт Томас
Эндрю Гарфилда заметили в компании новой возлюбленной
Аня Тейлор-Джой на свадьбе, фото: соцсети
Звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой впервые показала фото со своей свадьбы
Анджелина Джоли с дочерями Шайло и Захарой
Дочь Джоли и Питта выбрала профессию, которая не нравится ее матери
Иван Чуйков и Агата Муцениеце (фото: соцсети)
Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе
Александра Грант и Киану Ривз
Возлюбленная поддержала Киану Ривза на съемочной площадке
Джиджи Хадид и Брэдли Купер
Брэдли Купер появился на публике с Джиджи Хадид
Равшана Куркова с дочерью (фото: соцсети)
Равшана Куркова показала редкое фото дочери
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли празднует победу над Брэдом Питтом в суде
Доминик Сигал (фото: соцсети)
Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Натали Портман
Натали Портман развелась с мужем
Дакота Джонсон
Бывший муж Гвинет Пэлтроу сделал предложение звезде «50 оттенков серого»
Павел Прилучный
Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
Джордж Клуни и Брэд Питт (фото: соцсети)
Брэд Питт и Джордж Клуни снимаются в новом фильме: первый кадр
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Аффлек просил Лопез не афишировать их отношения в соцсетях
Селена Гомес
Энистон, Стрип, Стрейзанд: голливудские звезды на премии Гильдии актеров
Александр Петров с женой Викторией
Александр Петров показал, как познакомился с женой
Том Круз
Том Круз расстался с бывшей моделью из России
Екатерина Ковальчук
Бывшая возлюбленная Харламова раскрыла свое состояние после разрыва
Александр Петров с женой Викторией (фото: соцсети)
Жена Александра Петрова показала романтические фото из Парижа
Алек Болдуин с супругой
Алекс Болдуин показал свадебное фото с женой в честь годовщины
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Юлия Высоцкая показала нежное фото с мужем
Ханде Эрчел (фото: соцсети)
Звезда «Постучись в мою дверь» поздравила возлюбленного с днем рождения
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Том Круз
Том Круз объявил об отношениях с экс-моделью из России
Дженнифер Энистон
Коллеги поздравили Дженнифер Энистон с 55-летием
Бенджамин Уокер и Кая Скоделарио
Звезда «Пиратов Карибского моря» развелась с актером из «Властелина колец»
Джонни Галэки
Звезда «Теории большого взрыва» тайно женился
Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер в образах Рейчел Грин и Росса Геллера
Дженнифер Энистон воссоединилась с экранным возлюбленным из «Друзей»
Михаил Тройник и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд показала нежные фото с отдыха с возлюбленным
Джулия Робертс
Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем
Брэд Питт
Брэд Питт получил роль в последнем фильме Тарантино
Мэттью Макконахи с женой (фото: соцсети)
Мэттью Макконахи показал редкое фото с женой
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Михаил Боярский назвал себя подкаблучником
Мэттью Перри
Раскрыта причина отсутствия актеров «Друзей» на «Эмми»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Жена звезды «Слова пацана» рассказала, ревнует ли его к Анне Пересильд
Александр Петров с женой Викторией
Верник раскрыл детали знакомства Александра Петрова с будущей женой
Ида Галич
Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым
Патрик Шварценеггер
Сын Арнольда Шварценеггера сделал предложение своей девушке
Антон Богданов с женой
Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды сериала «Слово пацана»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Кадр из фильма «Сорвать банк»
Сорвать банк
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь