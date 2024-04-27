Звезда «Кухни» показал редкие кадры с трехлетним сыном

Марк Богатырев, знакомый зрителям по роли повара Макса в сериале «Кухня», показал поклонникам, как проводит время с трехлетним сыном Данилой. Знаменитый отец вместе с наследником отправился на прогулку и покатался на велосипеде.
Напомним, Марк Богатырев счастлив браке с актрисой Татьяной Арнтгольц. Они познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2020 году звезды тайно сыграли свадьбу, а спустя год у них родился сын Данила. Супруги не любят афишировать свою личную жизнь и редко делятся семейными кадрами в соцсетях.
Ранее Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым, в браке с которым родилась дочь Мария. Союз актеров продлился пять лет, и в 2013 году они развелись. Сейчас их дочери 14 лет, и недавно она решила переехать жить к отцу.
После расставания с первым мужем Татьяне Арнтгольц приписывали роман с Григорием Антипенко, звездой сериала «Не родись красивой», вместе с которым она играла влюбленную пару в спектакле «Двое на качелях».