Звезда «Кухни» показал редкие кадры с трехлетним сыном

Марк Богатырев, знакомый зрителям по роли повара Макса в сериале «Кухня», показал поклонникам, как проводит время с трехлетним сыном Данилой. Знаменитый отец вместе с наследником отправился на прогулку и покатался на велосипеде.

<div id="vk_post_-48064554_46232"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46232", -48064554, 46232, 'KbD-8GRkSsazm3FyQl4wRVYTZqA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Марк Богатырев счастлив браке с актрисой Татьяной Арнтгольц. Они познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2020 году звезды тайно сыграли свадьбу, а спустя год у них родился сын Данила. Супруги не любят афишировать свою личную жизнь и редко делятся семейными кадрами в соцсетях.

Ранее Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым, в браке с которым родилась дочь Мария. Союз актеров продлился пять лет, и в 2013 году они развелись. Сейчас их дочери 14 лет, и недавно она решила переехать жить к отцу.