49-летняя Ева Лонгория без макияжа показала лицо с синяком

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория показала лицо с гематомой. Соответствующие кадры появились в ее соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30014"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30014", -122141110, 30014, 'V-csRLRkJm1cJ79GjSLsTZr-DTA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В размещенном ролике 49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» предстала перед камерой без макияжа. Она продемонстрировала синяк на лбу и припухлость, которая появилась вследствие игры в теннис.

«Посмотрите на мой синяк», — сказала знаменитость на видео.

Лонгория сообщила, что полученный синяк приобрел фиолетовый цвет и стал больше. Актриса приложила бутылку пива к полученной травме, чтобы снять отек.