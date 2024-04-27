49-летняя Ева Лонгория без макияжа показала лицо с синяком

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория показала лицо с гематомой. Соответствующие кадры появились в ее соцсети.
В размещенном ролике 49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» предстала перед камерой без макияжа. Она продемонстрировала синяк на лбу и припухлость, которая появилась вследствие игры в теннис.
«Посмотрите на мой синяк», — сказала знаменитость на видео.
Лонгория сообщила, что полученный синяк приобрел фиолетовый цвет и стал больше. Актриса приложила бутылку пива к полученной травме, чтобы снять отек.
Ранее в апреле Еву Лонгорию в облегающем платье сравнили с Дженнифер Лопез.