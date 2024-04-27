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27 апреля 2024, новость

Пострадавшие от действий Кевина Спейси снялись в документальном сериале

Шоу покажут на британском телеканале Channel 4 и сервисе Max
Кевин Спейси
Кевин Спейси | Источник: Legion-Media.ru

На онлайн-канале британского телеканала Channel 4 опубликован тизер документального сериала Spacey Unmasked («Разоблаченный Спейси»). Проект расскажет о биографии и карьере американского актера Кевина Спейси, а также о сексуальном скандале с его участием.

Как пишет Variety, это будет взгляд на человека, который когда-то был одним из самых почитаемых и уважаемых актеров в мире. Зритель проследит весь его карьерный путь от раннего успеха на Бродвее до стремительного взлета в Голливуде и последующего падения.

В хронометраж вошли прежде не публиковавшиеся интервью и архивные материалы актера, а также интервью с ранее неизвестными жертвами, которые впервые расскажут о своем опыте общения со Спейси. Отмечается, что до этого они не участвовали в судебном процессе против кинозвезды.

Режиссером и продюсером сериала выступила Кэтрин Хейвуд, исполнительными продюсерами — Дороти Бирн и Майк Лернер. Производством занималась Roast Beef Productions совместно с All3 Media International. Roast Beef Productions — британская продюсерская компания, фильмы которой «Площадь» и «В ад и обратно» номинировали на «Оскар».

Двухсерийную картину покажут 6 и 7 мая в эфире Channel 4, а после она выйдет на стриминговом сервисе Max. Даты премьеры на американских телеканалах и в других странах не сообщаются. Однако известно, что права на эксклюзивный показ в США приобрела компания Warner Bros. Discovery.

В ответ на сообщения о выходе документального фильма представитель Спейси прислал Variety заявление актера.

«Для меня большая честь впервые за многие годы сыграть главную роль в картине Warner Bros. Надеюсь, академия обратит внимание на замечательные актерские работы менее известных участников проекта», — сказано в письме.

Кевин Спейси начал кинокарьеру в 1986 году, а мировая известность пришла к актеру в 1995-м после триллера Дэвида Финчера «Семь», где он исполнил роль главного антагониста Джона Доу. Среди других наиболее примечательных работ артиста: «Подозрительные лица», «Секреты Лос-Анджелеса», «Заплати другому», «Возвращение Супермена» и «Несносные боссы».

За свою карьеру Спейси получил множество наград, в том числе две премии «Оскар» (1996, 2000), BAFTA (2000), «Золотой глобус» (2015), «Тони» (1991). Также он является почетным командором (2010) и рыцарем-командором (2015) ордена Британской империи.

Актера обвиняли в сексуальных домогательствах и двух других сексуальных преступлениях, события которых происходили с 2004 по 2013 год, когда Спейси работал художественным руководителем в лондонском театре «Олд Вик». В октябре 2022 года суд Нью-Йорка признал артиста невиновным по одному эпизоду о сексуальных домогательствах.

Следующий процесс длился в Лондоне с 29 июня 2023 года в течение месяца. За это время были выслушаны показания друзей, знакомых и коллег подсудимого, в том числе певца Элтона Джона и режиссера Дэвида Ферниша. В июле Лондонский суд признал Спейси невиновным по девяти эпизодам из 12.

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