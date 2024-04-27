Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном мини-платье

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30010"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30010", -122141110, 30010, 'DxdT_VjePLQKvg2ww3I0S87ZUGk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

58-летняя знаменитость поделилась кадрами, на которых показала подтянутую фигуру в платье длины мини, оформленном красной латексной юбкой и черным прозрачным верхом с кружевами. При этом визажисты сделали ей макияж в голубых тонах, а на губы нанесли розовую сияющую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Самая горячая и красивая женщина в мире», «Как эти богатые знаменитые люди вдруг стали такими молодыми? Они продали свои души дьяволу?», «Совершенная красота», «Как всегда великолепна», «Ты как хорошее вино. С возрастом становишься только лучше», — писали они.