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27 апреля 2024, новость

Мария Шукшина раскрыла, какую мечту отец не смог воплотить в жизнь

Актриса поделилась, что Василий Шукшин мечтал снять фильм о Степане Разине
Мария Шукшина
Мария Шукшина

Актриса Мария Шукшина рассказала, что ее отец, актер и режиссер Василий Шукшин мечтал снять картину о Степане Разине. Ее слова передает aif.ru.

«Сценарий был готов еще в 1967 году, но его никак не удавалось пробить. Он из-за этого даже перешел со студии Горького на “Мосфильм”. Бондарчук обещал помочь в реализации этого проекта, но сказал: “Сначала снимись у меня, а потом приступишь к съемкам собственного фильма”, — поделилась наследница.

Она добавила, что Шукшин оказался «вынужден» сыграть у Сергея Бондарчука, пусть у него и не лежала душа к проекту. В то же время Шукшина порадовалась, что отец все же не отказал постановщику, исполнив главную роль в «великом фильме» о войне «Они сражались за Родину».

Шукшина добавила, что в той картине отец снимался с актером Вячеславом Тихоновым, которого впоследствии хотел пригласить принять участие уже в собственном проекте.

«Я уверена, что у него для всех тогда уже были роли расписаны — и для Никулина, и для Буркова, и для Лапикова», — поделилась она.

Однако Шукшина не стало за два дня до окончания съемок фильма «Они сражались за Родину», поэтому кинематографисту не удалось воплотить в жизнь свою мечту снять фильм «о Степане Разине и о воле для русского народа».

Ранее стало известно, что дочери Шукшина решили судиться за произведения отца

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