Актеры из Германии и Мексики получили призы ММКФ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Жюри 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признало лучшей исполнительницей женской роли немецкую актрису Марайке Бейкирх за работу в картине «Шлимазл». Приз за лучшую мужскую роль получил мексиканский актер Хуан Рамон Лопес, снявшийся в фильме «Стыд», передает корреспондент ТАСС.
«Итак, лучший актер — Хуан Рамон Лопес, картина "Стыд". Режиссер Мигель Сальгадо. Мексика, Катар», — сказала член жюри основного конкурса Елена Лядова.
Приз за лучшее исполнение женской роли присудили Марайке Бейкирх, снявшейся в фильме «Шлимазл» режиссера Силке Эндерс из Германии. Приз передаст актрисе оргкомитет ММКФ.