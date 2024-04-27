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27 апреля 2024, новость

Актеры из Германии и Мексики получили призы ММКФ

Лучшей исполнительницей женской роли признали Марайке Бейкирх за работу в картине «Шлимазл»
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Жюри 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признало лучшей исполнительницей женской роли немецкую актрису Марайке Бейкирх за работу в картине «Шлимазл». Приз за лучшую мужскую роль получил мексиканский актер Хуан Рамон Лопес, снявшийся в фильме «Стыд», передает корреспондент ТАСС.

«Итак, лучший актер — Хуан Рамон Лопес, картина "Стыд". Режиссер Мигель Сальгадо. Мексика, Катар», — сказала член жюри основного конкурса Елена Лядова.

Приз за лучшее исполнение женской роли присудили Марайке Бейкирх, снявшейся в фильме «Шлимазл» режиссера Силке Эндерс из Германии. Приз передаст актрисе оргкомитет ММКФ.

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