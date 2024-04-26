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26 апреля 2024, новость

Джанет Джексон рассказала, от какой супергеройской роли отказалась

Актриса и певица объяснила, почему отклонила предложение сыграть Шторм в «Людях Икс»
Джанет Джексон
Джанет Джексон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса и певица Джанет Джексон на шоу актрисы Дрю Бэрримор рассказала, от какой супергеройской роли отказалась. Ее цитирует The Hollywood Reporter.

Джексон не смогла сразу вспомнить название фильма, от которого отказалась.

«Это было ужасно. Я не помню фильм, но Холли Берри играла там Шторм», — рассказала она.

Бэрримор подсказала, что это был фильм по комиксам Marvel «Люди Икс» 2000 года.

«Я не могла согласиться, потому что у меня начинался концертный тур Janet», — рассказала она.

Холли Берри в итоге сыграла Шторм в четырех фильмах Marvel.

Накануне вышел трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха», где встречаются два персонажа вселенной Marvel в исполнении Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.

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