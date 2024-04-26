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26 апреля 2024, новость

В кинотеатрах США покажут отреставрированную трилогию «Властелин колец»

Показы стартуют летом 2024 года
Властелин колец: Братство кольца
Властелин колец: Братство кольца

Отреставрированную версию трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец» покажут в кинотеатрах США. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщило издание The Hollywood Reporter.

О перевыпуске объявили компании Warner Bros. и Fathom Events. Картины будут демонстрироваться зрителям в разрешении 4К.

Уточняется, что показы стартуют 8 июня с фильма «Властелин колец: Братство кольца». 9 июня запланирован показ второй части — «Властелин колец: Две крепости», а 10 июня покажут заключительную часть трилогии «Властелин колец: Возвращение короля».

Премьера первого фильма состоялась в 2001 году, второго — в 2002 году, третий вышел в 2003 году.

Кроме этого, в 2024 году планируется премьера второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти», пишет НСН. Точной даты релиза пока нет. Первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» вышел осенью 2022 года.

Ранее актер «Властелина колец» раскритиковал сериал «Кольца власти».

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