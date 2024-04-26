В кинотеатрах США покажут отреставрированную трилогию «Властелин колец»

Властелин колец: Братство кольца

Отреставрированную версию трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец» покажут в кинотеатрах США. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщило издание The Hollywood Reporter.

О перевыпуске объявили компании Warner Bros. и Fathom Events. Картины будут демонстрироваться зрителям в разрешении 4К.

Премьера первого фильма состоялась в 2001 году, второго — в 2002 году, третий вышел в 2003 году.