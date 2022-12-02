Актер «Властелина колец» раскритиковал сериал «Кольца власти»

Бернард Хилл в роли Теодена в фильме «Властелин колец: Возвращение короля» | Источник: Legion-Media.ru

Актер фильма «Властелин колец» Бернард Хилл раскритиковал сериал «Властелин колец: Кольца власти». Об этом сообщает The Variety.

«Это (сериал "Кольца власти" — прим.) прибыльное предприятие, и я не заинтересован ни в том, чтобы наблюдать за этим, ни в том, чтобы в нем участвовать. Удачи им и все такое, но это не похоже на правду», — заявил Хилл.

По мнению актера, Питеру Джексону не стоило снимать трилогию «Хоббит». Он отметил высокий рейтинг проекта и наличие в нем «действительно хороших вещей», однако подчеркнул, что фильм получился слишком затянутым для небольшого литературного произведения.

В трилогии Джексона Бернард Хилл исполнил роль Теодена, семнадцатого короля Рохана, и появлялся в двух фильмах серии — «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля».

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий, упомянутых в фильмах режиссера Питера Джексона. Первый сезон снимался в Новой Зеландии, съемки второго были перенесены в Великобританию и стартовали в начале октября.