Наверх
2 декабря 2022, новость

Актер «Властелина колец» раскритиковал сериал «Кольца власти»

Исполнивший роль короля Теодена Бернард Хилл назвал проект «прибыльным предприятием»
Бернард Хилл в роли Теодена в фильме «Властелин колец: Возвращение короля» | Источник: Legion-Media.ru

Актер фильма «Властелин колец» Бернард Хилл раскритиковал сериал «Властелин колец: Кольца власти». Об этом сообщает The Variety.

«Это (сериал "Кольца власти" — прим.) прибыльное предприятие, и я не заинтересован ни в том, чтобы наблюдать за этим, ни в том, чтобы в нем участвовать. Удачи им и все такое, но это не похоже на правду», — заявил Хилл.

По мнению актера, Питеру Джексону не стоило снимать трилогию «Хоббит». Он отметил высокий рейтинг проекта и наличие в нем «действительно хороших вещей», однако подчеркнул, что фильм получился слишком затянутым для небольшого литературного произведения.

В трилогии Джексона Бернард Хилл исполнил роль Теодена, семнадцатого короля Рохана, и появлялся в двух фильмах серии — «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля».

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий, упомянутых в фильмах режиссера Питера Джексона. Первый сезон снимался в Новой Зеландии, съемки второго были перенесены в Великобританию и стартовали в начале октября.

Фантастически красиво: рецензия на «Властелин колец: Кольца власти»

В октябре стало известно, что студия Netflix заявляла о желании создать киновселенную «Властелина колец».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Властелин колец: Возвращение короля
Властелин колец: Братство кольца
Названа самая успешная покойная знаменитость
Властелин колец: Две крепости
Питер Джексон
Peter Jackson
Стартовали съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Властелин колец: Кольца власти
Фантастически красиво: рецензия на «Властелин колец: Кольца власти»
Фродо, Мерри и Пиппин поддержали темнокожих актеров «Властелина колец»
Илон Маск раскритиковал героев сериала «Властелин колец»
Питер Джексон рассказал, как его обманули авторы сериала «Властелин колец»
Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»
20 лет «Властелину колец»: что стало со звездами фильма
В новом «Властелине колец» появится темнокожий хоббит
Образ орка из «Властелина колец» срисовали с Харви Вайнштейна
Элайджа Вуд недоволен съемками «Властелина колец» в Британии
Опубликован первый кадр из нового сериала по «Властелину колец»
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
Мужчина пожелал стать орком из фильмов и вставил клыки
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
Завершились съемки сериала «Властелин колец»
Снимающая фильмы о Бонде киностудия выставлена на продажу
Для съемок в сериале по «Властелину колец» ищут «забавных людей»
Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер
Актеры из «Властелина колец» устроили онлайн-встречу
Назван исполнитель главной роли в сериале по «Властелину колец»
Новые трейлеры
Мира
Трейлер №2
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Тизер-трейлер (англ.)
Индиана Джонс и циферблат судьбы
Трейлер (англ.)
Стражи Галактики. Часть 3
Трейлер (англ.)
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Дублированный трейлер
Кокаиновый медведь
Трейлер (англ.)
Мозгоправство
Тизер (англ.)
Эмили в Париже
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь