Умер кукловод куклы Чаки из популярных фильмов ужасов

В Лос-Анджелесе на 70-м году жизни скончался американский актер, кукловод и певец, артист озвучания Сэнди Гринн, сообщает «Российская газета».
Причины его смерти не указываются.
Свою карьеру в кино Гринн начал в 1980 году. Он известен по ролям в кинолентах «Вавилон 5», «Сестра, сестра», «Кунг-фу: Возрождение легенды», «Затерянные на Земле» и другим. Также Гринн работал на съемках «Битлджусе», был кукловодом куклы Чаки во второй и третьей частях «Детских игр», работал над сериалом «Сабрина — маленькая ведьма».
Гринна дважды номинировали на музыкальную премию «Грэмми».