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26 апреля 2024, новость

Умер кукловод куклы Чаки из популярных фильмов ужасов

Артист Сэнди Гринн скончался в возрасте 69 лет
Детские игры 2
Детские игры 2

В Лос-Анджелесе на 70-м году жизни скончался американский актер, кукловод и певец, артист озвучания Сэнди Гринн, сообщает «Российская газета».

Причины его смерти не указываются.

Свою карьеру в кино Гринн начал в 1980 году. Он известен по ролям в кинолентах «Вавилон 5», «Сестра, сестра», «Кунг-фу: Возрождение легенды», «Затерянные на Земле» и другим. Также Гринн работал на съемках «Битлджусе», был кукловодом куклы Чаки во второй и третьей частях «Детских игр», работал над сериалом «Сабрина — маленькая ведьма».

Гринна дважды номинировали на музыкальную премию «Грэмми».

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