Эмма Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Звезда фильмов «Фаворитка» и «Бедные-несчастные» Эмма Стоун попросила называть ее другим именем. Об этом она рассказала в интервью TheHollywood Reporter.

«Я бы хотела быть Эмили», — заявила она.

По словам 35-летней актрисы, чье настоящее имя Эмили, она взяла творческий псевдоним «Эмма Стоун», потому что в голливудском профсоюзе актеров уже была актриса по имени Эмили Стоун.

«Пару лет назад это начало меня бесить. Почему-то я поняла, что не могу дальше так. Просто зовите меня Эмили», — говорит Стоун.