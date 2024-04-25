Харламов с возлюбленной, Алсу, Безрукова: звезды на премьере фильма

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В столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма «Шпион на всю голову» режиссера Майкла Заико Холла с Кевином Спейси в главной роли. Его героя озвучил Гарик Харламов.

Юморист посетил премьеру, а компанию ему составила Екатерина Ковальчук, с которой он встречается последние несколько лет. Харламов в беседе с журналистами признался, что был рад озвучить героя Спейси.

«В чем кайф этого всего — в том, что ты играешь с артистами, чувствуешь себя шпионом на всю голову», — рассказала артист.

«Я рада видеть Кевина Спейси, что он вернулся. Надеюсь, у него будет еще много-много ролей, и мы увидим его в других фильмах. Гарик Харламов тоже прекрасен. Поздравляю его с премьерой!», — отметила Глафира Тарханова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356717&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету фильма, спецагент Пит собирается уйти на пенсию, но неожиданно ему предлагают последнее задание. Ему нужно найти и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городе. Казалось, что для него это задание легкое. Однако Пит столкнется с множеством проблем, выполняя это дело.