Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
25 апреля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Харламов с возлюбленной, Алсу, Безрукова: звезды на премьере фильма

Гарик Харламов представил публике криминальную комедию «Шпион на всю голову», где озвучил Кевина Спейси
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма «Шпион на всю голову» режиссера Майкла Заико Холла с Кевином Спейси в главной роли. Его героя озвучил Гарик Харламов.

Юморист посетил премьеру, а компанию ему составила Екатерина Ковальчук, с которой он встречается последние несколько лет. Харламов в беседе с журналистами признался, что был рад озвучить героя Спейси.

«В чем кайф этого всего — в том, что ты играешь с артистами, чувствуешь себя шпионом на всю голову», — рассказала артист.

Также премьеру посетили Дмитрий Маликов с женой Еленой и дочерью Стефанией, Алсу, Глафира Тарханова, Ирина Безрукова, Влад Лисовец, Лянка Грыу, Согдиана, Евгения Малахова, Маруся Климова, Анжелика Каширина, Наталия Гулькина и многие другие.

«Я рада видеть Кевина Спейси, что он вернулся. Надеюсь, у него будет еще много-много ролей, и мы увидим его в других фильмах. Гарик Харламов тоже прекрасен. Поздравляю его с премьерой!», — отметила Глафира Тарханова.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету фильма, спецагент Пит собирается уйти на пенсию, но неожиданно ему предлагают последнее задание. Ему нужно найти и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городе. Казалось, что для него это задание легкое. Однако Пит столкнется с множеством проблем, выполняя это дело.

Фильм «Шпион на всю голову» был представлен на кинофестивале в Каннах. Картина выходит в широкий прокат 9 мая.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Лянка Грыу
Алсу
Любовь Аксенова
Аксенова и Янковский представили сериал «Прометей» на ММКФ-2024
Наталья Гулькина
Наталия Гулькина
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян представили фильм со своим участием
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас посетил премию и взволновал поклонников
Екатерина Ковальчук
Екатерина Ковальчук
Katerina Kovalchuk
Анжелика Каширина
Анжелика Каширина
Мерьем Узерли
Звезда «Великолепного века» восхитила публику на гала-ужине в Дубае
Влад Лисовец
Влад Лисовец
Согдиана
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. появился на премьере в экстравагантном наряде
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Зендая
Зендая взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото
Шпион на всю голову
Маруся Климова
Маруся Климова
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
Евгения Малахова
Евгения Малахова
Зендая
Зендая раскритиковала свой образ робота на премьере «Дюны»
Катя Лель
Эвелина Бледанс, Катя Лель и другие звезды на премьере фильма
Ричард Гир с супругой
74-летний Ричард Гир впервые за долгое время вышел в свет с женой
Деми Мур
61-летняя Деми Мур восхитила поклонников выходом в платье с разрезом
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон впервые после рождения ребенка вышел в свет
Гарик Харламов
Гарик Харламов озвучил Кевина Спейси в новом фильме
Федор Бондарчук и Анна Михалкова
Бондарчук, Михалкова, Куценко на церемонии вручения кинопремии
Зендая
Зендая пришла на красную дорожку в пиджаке на голое тело
Зендая
Фанаты переживают за состояние здоровья Зендаи
Наталья Харламова и Лариса Гузеева, фото: соцсети
Мама Харламова показала милое фото с Гузеевой
Ольга Бузова
Ольга Бузова представила фильм «Дождь из мужчин»
Элизабет Херли с сыном Дэмиэном
58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном
Софья Эрнст
Эрнст, Деревянко, Ткаченко, Борисова с дочерью: звезды на премьере фильма
Софья Эрнст
Жена Константина Эрнста пришла на премьеру в золотом платье-бюстье
Гарик Харламов
В «Простоквашине» появится Гарик Харламов
Зендая
Зендая пришла на премьеру в сияющем платье с глубоким декольте
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол пришел на премьеру фильма с новой возлюбленной
Дарья Мороз
Мороз, Арбенина и беременная Тарханова: звезды на премьере сериала
Анатолий Руденко и Елена Дудина
Звезда «Триггера» вышел на публику впервые после задержания
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Гагарина с дочкой, Киркоров: звезды на премьере «Летучего корабля»
Никита Ефремов
Никита Ефремов впервые за долгое время вышел в свет
Зендая
От Зендаи до Терон: звезды на красной дорожке «Оскара 2024» (видео)
Одри Хепберн и ее единственный «Оскар» (за фильм «Римские каникулы»), 1954 г.
100 роскошных фото звезд — победителей «Оскара» за всю историю
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Прилучный с женой, Бледанс, Петросян: звезды на премьере «Онегина»
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный в обнимку с женой появился на премьере фильма
Александр Головин
Звезда «Кадетства» впервые после свадьбы вышел в свет с женой
Кристен Стюарт (фото: соцсети)
Звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе
Милош Бикович
Милош Бикович в новом образе представил новый фильм
Гарик Харламов и Лариса Гузеева
Гузеева поздравила Гарика Харламова с днем рождения
Гарик Харламов и Кристина Асмус (фото: соцсети)
Асмус поздравила Харламова с днем рождения
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Сальма Хайек вышла в свет в наряде страстного оттенка
Селена Гомес
Энистон, Стрип, Стрейзанд: голливудские звезды на премии Гильдии актеров
Зендая
Зендая пришла на премьеру в платье с откровенным декольте
Шэрон Стоун
Публика раскритиковала новый светский выход Шэрон Стоун
Зендая и Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах
Екатерина Ковальчук
Бывшая возлюбленная Харламова раскрыла свое состояние после разрыва
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг, Хайди Клум и другие звезды блистали на кинопремии
Флоренс Пью
От Бланшетт и Робби до Бекхэма и принца Уильяма: все звезды на премии BAFTA
Юлия Снигирь
Снигирь, Розанова, Толкалина посетили атмосферную премьеру сериала
Зендая
Зендая появилась на премьере в костюме робота
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек обнимались на премьере фильма
Александр Петров с супругой Викторией
Петров с женой, Бондарчук, Исакова: звезды на премьере «Льда 3»
Зендая и Тимоти Шаламе
Зендая, Тимоти Шаламе и другие звезды на премьере «Дюны 2»
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Трейлер
Кадр из фильма «Мой дикий друг»
Мой дикий друг
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Атлас»
Атлас
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь