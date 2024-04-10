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10 апреля 2024, новость

Гарик Харламов озвучил Кевина Спейси в новом фильме

Комик подарил свой голос персонажу фильма «Шпион на всю голову»
Гарик Харламов
Гарик Харламов

Кевин Спейси исполнил главную роль в новом комедийном боевике «Шпион на всю голову». Британский актер предстанет в образе обаятельного спецагента, которому нужно разобраться с самым необычным делом в его карьере. Как стало известно, в российском дубляже главный герой заговорит голосом Гарика Харламова.

Отмечается, что для популярного комика это не первый опыт дубляжа, но Кевина Спейси он озвучивает впервые. 

«Фильм захватывающий, интересный, интригующий, ― делится Гарик Харламов. ― Мне всегда интересно что-то новое, а озвучить Кевина Спейси это точно что-то совершенно новое для меня. На самом деле, когда озвучиваешь персонажа, то пытаешься играть вместе с ним. Можно сказать, что я немного поиграл с Кевином Спейси в этом фильме. Как актер он мне очень импонирует».

«Шпион на всю голову» ― криминальная экшен-комедия с Кевином Спейси в главной роли. По сюжету, спецагент Питер уже давно мечтает о пенсии, но работа не отпускает его. В качестве последней миссии Питеру предстоит выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городке. Простая на первый взгляд задача неожиданно оказывается невыполнимой.

В российский прокат картина выйдет 9 мая.

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