Звезда «Ералаша» вспомнил о съемках с Абдуловым

Александр Лойе

Актер Александр Лойе в интервью «Известиям» рассказал о съемках в сериале «Next. Следующий» с Александром Абдуловым.

«Деревянный дом Лавра, героя Александра Гавриловича, в кадре был его дачей. Поскольку человек он был исключительно хлебосольный и веселый, то там регулярно проходили какие-то посиделки. К нему приезжали друзья, что-то отмечали. Бывало, на втором этаже мы доснимали сцену, а на первом уже начинался ужин. Но весело было всегда», — рассказал Лойе.