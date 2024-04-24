Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 апреля 2024, новость

Звезда «Ералаша» вспомнил о съемках с Абдуловым

Актер Александр Лойе признался, что ему было весело сниматься вместе с легендарным актером
Александр Лойе
Александр Лойе

Актер Александр Лойе в интервью «Известиям» рассказал о съемках в сериале «Next. Следующий» с Александром Абдуловым.

«Деревянный дом Лавра, героя Александра Гавриловича, в кадре был его дачей. Поскольку человек он был исключительно хлебосольный и веселый, то там регулярно проходили какие-то посиделки. К нему приезжали друзья, что-то отмечали. Бывало, на втором этаже мы доснимали сцену, а на первом уже начинался ужин. Но весело было всегда», — рассказал Лойе.

Сериал Next вышел на экраны 23 года назад. В проекте режиссера Олега Фомина Абдулов сыграл роль криминального авторитета Лавра, а Лойе сыграл сына вора в законе. По словам артиста, проект получился удачным благодаря тому, что на съемочной площадке сплотилась группа друзей-единомышленников. В связи с этим продолжение сериала снимали и вовсе на даче Абдулова на Алтае.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Александр Абдулов
Александр Абдулов
Олег Фомин
399 р.
Next. Следующий
Александр Лойе
Александр Лойе
Евгения Абдулова
Вдова Абдулова была против актерской профессии дочери
Евгения Абдулова
16-летняя дочь Абдулова представила фильм с собой в главной роли
Татьяна Пельтцер и Александра Захарова в фильме «Формула любви»
Дочь Захарова вспомнила, как Абдулов напугал ее на съемках
Александр Абдулов
Дом Александра Абдулова на Валдае стал гостиницей
Женя Абдулова
Вдова Абдулова показала редкое фото их 16-летней дочери
Ирина Алферова и Александр Абдулов
Алферова рассказала о последних совместных съемках с Абдуловым
Обыкновенное чудо
Самый обаятельный и привлекательный: 12 всеми любимых ролей Александра Абдулова
Александр Абдулов
Ярмольник вспомнил о последней встрече с Александром Абдуловым
Идеальные советские киногероиня и киногерой. Фото: Пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»
Российские зрители собрали идеальный образ советского киногероя
Борис Грачевский
Режиссер «Ералаша» рассказал о съемках фильма о покойном Грачевском
Борис Грачевский с женой
Вдова Грачевского подаст в суд на руководство «Ералаша»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Трейлер
Кадр из фильма «Мой дикий друг»
Мой дикий друг
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Атлас»
Атлас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Моргни дважды»
Моргни дважды
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Трасса»
Трасса
Тизер
Кадр из сериала «Фарма»
Фарма
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь