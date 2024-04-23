Звезда «Великолепного века» восхитила публику на гала-ужине в Дубае

Мерьем Узерли посетила гала-ужин We convention, который организовала россиянка Мила Семешкина. На мероприятии обсуждались темы, связанные с правами и возможностями женщин в современном мире.

<div id="vk_post_-48064554_46040"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46040", -48064554, 46040, 'PE3sCOFCP8tYmn3FTaB55FEXu2E'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для светского выхода звезда «Великолепного века» выбрала белоснежное платье в пол, расшитое стразами, от бренда Atelier Zuhra. В этот вечер актриса сидела рядом с Карлой Бруни, моделью и женой Николя Саркози.

Узерли мило беседовала со звездой мировых подиумов и гостями вечера. Она также рассказала о своем впечатлении от мероприятия.

«Гала-ужин, который завершал два удивительных дня одного из крупнейших мероприятий по расширению прав и возможностей женщин в мире, был более чем вдохновляющим! Так много великолепных женщин со своими индивидуальными историями, влиянием на окружающих и организацией, которая была и является уникальной во всяком случае. Огромные аплодисменты женщине, стоящей за всем этим», — сообщила актриса.

Напомним, Мерьем Узерли — известная турецкая актриса. Свою карьеру она начинала в Германии, где родилась и выросла. Когда ее пригласили сняться в сериале «Великолепный век», она очень плохо знала турецкий язык. Однако именно это и было необходимо для прославившей ее роли Хюррем Султан.