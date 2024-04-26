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26 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Гипнотическая Снигирь и цифровой Бикович: что посмотреть онлайн

Финал романтического блокбастера с Петровым, возвращение майора Черкасова и душевное кино про нулевые — об этих и других киноновинках, которые уже можно посмотреть онлайн o, читайте в нашем обзоре
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«Мосгаз. Дело № 10: Метроном»

Мосгаз. Дело № 10: Метроном
Мосгаз. Дело № 10: Метроном

Детективная ретро-сага о буднях сотрудников МУРа триумфально возвращается с десятым сезоном — премьера выходит в Okko. На этот раз события разворачиваются в 1982 году. Прямо во время выступления на сцене, на глазах у изумленных зрителей, погибает звезда эстрады, известный артист «Москонцерта». Следователи берутся за дело, но обнаруживают, что кто-то хочет его поскорее замять...

Андрей Мерзликин вновь выступает в роли амбициозного майора Ковалева, а Ольга Лерман — в образе доктора-психиатра Маши. Возвращается и неизменный талисман «Мосгаза» Марина Александрова, героине которой придется действовать без привычной поддержки майора Черкасова.

«Мосгаз. Дело № 10: Метроном»

Впрочем, герой Андрея Смолякова в сериале «Мосгаз. Дело № 10: Метроном» все же появится, но вот в каком качестве — интрига. Отборный актерский состав также дополнили замечательные Сергей Шакуров, Федор Лавров и Игорь Золотовицкий.

«Мастер и Маргарита»

В жизни автора пьесы «Пилат», лишившегося членства в Союзе писателей, происходят две эпохальные встречи. Одна — с харизматичным иностранцем и философом по фамилии Воланд. Вторая — с очень грустной и красивой Маргаритой, которая будет называть его Мастером.

«Мастер и Маргарита»

Новая экранизация знаменитого романа, которая уже доступна в Okko, пересобирает булгаковскую вселенную на свой лад, помещая в центр прекрасную и трагическую историю любви драматурга и его музы. Юлия Снигирь стала идеальной Маргаритой, совмещающей гламурную утонченность и ведьмовской шарм. А фирменное ироничное хладнокровие Евгения Цыганова как нельзя лучше подходит к образу гонимого, но несгибаемого писателя.

«Любовь со второго взгляда»

Кадр из фильма «Любовь со второго взгляда»
Кадр из фильма «Любовь со второго взгляда»

Данила и Олеся, прожившие в браке уже десять лет, ощущают наступивший в отношениях кризис. Потеряв друг к другу интерес, оба решают зарегистрироваться в приложении для знакомств. Не выдавая своей внешности и реальных имен, супруги находят понравившихся собеседников. Они пока не знают, что за аватарками этих незнакомцев оказались они сами.

«Любовь со второго взгляда»

«Любовь со второго взгляда» — бытовая романтическая комедия с Милошем Биковичем и Региной Тодоренко, играющими те самые «аватары» главных героев. Просмотр ленты не лишний раз наталкивает на размышления о том, что за маской раздраженной жены или нерешительного мужа мы перестаем видеть своего любимого человека. И о том, как важно порой просто поговорить — ведь этот разговор может спасти самое драгоценное чувство.

«Киберпапа»

Сварщик Игнат (Александр Робак) потерял работу, а его жена Марина (Юлия Пересильд) растранжирила деньги в финансовой пирамиде. Спасти семью от полного разорения может разве что чудо. И этим чудом становится неожиданный талант Игната, оказавшегося прирожденным киберспортсменом. Вместе с пасынком Саней сварщик начинает готовиться к турниру, приз в котором — два миллиона рублей.

«Киберпапа»

«Киберпапа» деликатно и без нотаций разбирается в отношениях подростка и отчима, показывая, что чему-то научиться может не только Саня, но и Игнат. При этом комедийное обаяние картины не уступает ее достоверности, а Александр Робак источает с экрана уютную и добрую энергию.

«Лед 3»

Главная отечественная романтическая франшиза подобралась к финалу — герои стали старше, их ждут новые вызовы, и только Байкал все так же прекрасен. Теперь по зеркальной глади застывшего озера рассекает юная Надя, а адаптировавшийся к жизни отца-одиночки Горин отговаривает дочь от карьеры в жестоком спорте. Конфликт поколений разгорается еще сильнее, когда Надя влюбляется в своенравного Сергея — нового игрока хоккейного клуба, который как раз тренирует ее отец.

«Лед 3»

Как и предыдущие части, «Лед 3» — эмоциональный аттракцион, заставляющий зрителя переживать за героев, как за родных, радоваться и плакать вместе с ними, подпевать дуэту Александра Петрова и Марии Ароновой, исполняющих «Я свободен». И еще раз убеждаться в том, что главное в спорте и в жизни — не победы, а человеческие отношения.

«Лето. Нулевые»

15-летний Сашка (Тимофей Кочнев) приезжает на каникулы в небольшой городок в Тверской области. Впереди — целых три беззаботных месяца на Волге, с друзьями и походами в местную «игровуху»… Но этим летом парень впервые задумается и о взрослых проблемах. Как заработать деньги? Как заинтересовать девушку? И как он справится с ответственностью за чужую жизнь?

«Лето. Нулевые»

Лирическая комедия о взрослении «Лето. Нулевые», наполненная солнечным светом и деревенскими запахами, с первых кадров дарит ностальгию по ушедшей безмятежности детства и юности. Через детали — музыку, кнопочные телефоны, кассеты, — мы переносимся в эпоху нулевых, с которой у многих из нас связаны щемящие воспоминания о школьных дискотеках, первых серьезных чувствах и попытках быть взрослыми.

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