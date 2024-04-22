Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
22 апреля 2024, новость

Безруков получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Артист был отмечен за «многолетнюю плодотворную деятельность»
Сергей Безруков
Сергей Безруков | Источник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актера и режиссера Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов, артист получил награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Актер родился в Москве в семье актера Виталия Безрукова, который служил в Московском академическом театре сатиры, и Натальи Суровой, работавшей заведующей магазином. Сергей с детства мечтал пойти по стопам отца и тоже окончил Школу-студию МХАТ. Позже они вместе снимались в нескольких проектах: «Бригада», «Есенин» и «В июне 41-го». По словам артиста, в семье все поддерживали его желание выступать на сцене и гордились любыми достижениями.

Безруков в 2016 году женился на режиссере Анне Матисон, у супругов трое общих детей: семилетняя Мария, пятилетний Степан и двухлетний Василий.

Ранее Безруков высказался об «отмене» русской культуры на Западе.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Сергей Безруков
Сергей Безруков
Безруков высказался об «отмене» русской культуры на Западе
Сергей Безруков в сериале «Плевако»
Безруков завершил съемки в сериале «Плевако»
Сергей Безруков
Безруков пожаловался на говоривших голосом Хабенского мошенников
Доигрались: звезды кино, которые влюбились друг в друга на съемках
Александр Збруев
Путин наградил актера Збруева орденом Александра Невского
Олеся Судзиловская
Судзиловская высказалась о получении звания заслуженной артистки РФ
Сергей Безруков
Сергей Безруков высказался об актерских навыках Никиты Кологривого
Сергей Безруков
Сергей Безруков составил личный топ фильмов «для души»
Пелагея
Пегова, Кологривый, Безруков, Пелагея: все звезды на 100-летии «Мосфильма»
Елена Лядова
Собчак, Безруков с женой, Лядова с мужем: звезды на премьере «Воздуха»
К 50-летию Сергея Безрукова: топ-7 народно любимых ролей актера
Сергей Безруков
Сергей Безруков поймал 17 рыб вместе с массовкой на съемках
Кадр из сериала «Чье сердце бьется громче»
Супруга Безрукова сняла фильм к его 50-летию: первые кадры
Гоша Куценко
Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Кадр из сериала «Бизон: Дело манекенщицы»
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Константин Хабенский
Путин наградил Хабенского орденом Почета
Сергей Безруков на съемках передачи «Спокойной ночи, малыши!»
Сергей Безруков вернулся к съемкам в «Спокойной ночи, малыши!»
Вячеслав Чепурченко в сериале «Эти глаза напротив»
Актер Чепурченко ответил на сравнения с Безруковым
Кадр из сериала «Шпион»
Безруков и Ломоносова сыграли супругов в шпионском сериале
Сергей Безруков
Безруков похвалил актеров массовки фильма «Нюрнберг»
Мишель Йео в фильме «Все везде и сразу»
Критики назвали лучший фильм 2022 года
Сергей Безруков в сериале «Бригада»
Сергей Безруков запустил челлендж в честь 20-летия «Бригады»
Кадр из сериала «Плевако»
Безруков снимается в новом историческом сериале
Кадр из телешоу «Синяя птица» (9 сезон)
Безруков и Цискаридзе вошли в жюри шоу талантов на «России 1»
Кадр из фильма «Батя»
Сериал с Лядовой и Вдовиченковым отметили на фестивале в Испании
Дэниэл Крэйг
Дэниэл Крэйг получил рыцарский орден как у Джеймса Бонда
Сергей Безруков
Безруков поблагодарил Канаду за санкции в свой день рождения
Сергей Безруков в сериале «Есенин»
Безруков рассказал о счастливом знаке на съемках сериала «Есенин»
Александр Панин
Сын актера Андрея Панина представил свой дебют на ММКФ
Николай Дроздов
Путин наградил Николая Дроздова орденом
Сергей Безруков в сериале «Бригада»
Безруков призвал не снимать продолжение «Бригады»
Анна Пересильд
13-летнюю дочь Пересильд наградили на фестивале в Испании
Дженнифер Энистон с отцом Джоном Энистоном
Дженнифер Энистон почтила достижения своего отца на премии
Майкл Дж. Фокс
Звезда фильма «Назад в будущее» получит почетный «Оскар»
Сергей Безруков
Безруков выразил опасения о замене актеров голограммами
Сергей Безруков
Безруков посетил Белоруссию со спектаклем
Анна Матисон и Сергей Безруков
Дочки Галустяна, Безруков с женой, Снаткина на премьере «Пап»
Джонни Депп
Джонни Деппу вручили награду за заслуги перед Сербией
Екатерина Гусева и Сергей Безруков
Безруков и Гусева поздравили поклонников с 20-летием «Бригады»
Сергей Безруков
Заразившегося коронавирусом Безрукова выписали из больницы
Сергей Безруков
Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом
Иван Ургант
Ивану Урганту вручили орден Звезды Италии
Ольга Бузова в спектакле «Чудесный грузин»
Бузова ответила на критику Безрукова после выступления во МХАТе
Сергей Безруков и Анна Матисон
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
Кадр из фильма «Бендер: Начало»
Деревянко показал неузнаваемую Брежневу на съемках «Бендера»
Сергей Безруков
Безруков играет американского шпиона: первые фото в образе
Кадр из фильма «Бендер: Начало»
Безруков играет Бендера: первые фото со съемок
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Тревожный звонок» (2023)
Тревожный звонок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Черная вдова. Укус смерти»
Черная вдова. Укус смерти
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Трансформеры Один»
Трансформеры один
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Поздний вечер с дьяволом»
Полночь с дьяволом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь