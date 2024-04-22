Безруков получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Актер родился в Москве в семье актера Виталия Безрукова, который служил в Московском академическом театре сатиры, и Натальи Суровой, работавшей заведующей магазином. Сергей с детства мечтал пойти по стопам отца и тоже окончил Школу-студию МХАТ. Позже они вместе снимались в нескольких проектах: «Бригада», «Есенин» и «В июне 41-го». По словам артиста, в семье все поддерживали его желание выступать на сцене и гордились любыми достижениями.