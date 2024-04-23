Фильм на вечер: фантазийная трагикомедия с Николасом Кейджем

Профессор биологии Пол Мэтьюс, так и не сумевший добиться в жизни чего-то важного, неожиданно становится знаменитостью. Оказывается, по какой-то неведомой причине он является во снах миллионам самых разных людей.
На Мэтьюса обрушивается гигантская слава — правда, мечтал он совсем не о том. Его зовут на съемки телепередач и на радиоэфиры, у него берут интервью и пишут про него статьи, а папарацци и поклонники не дают прохода. Вот только не все сны с его участием оказываются добрыми.
«Герой наших снов» — крайне увлекательное и необычное кино, сюжет которого развивается столь же стремительно, сколь и непредсказуемо. Исполненная тонкого юмора трагикомедия ведет зрителя по пути маленького человека, чья жизнь становится похожей на кафкианскую драму абсурда.
Николасу Кейджу лента подарила одну из лучших ролей за последние годы — столь убедителен актер в трагическом амплуа жалкого, стареющего неудачника, незаметно и безвозвратно упустившего свою жизнь.