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23 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: фантазийная трагикомедия с Николасом Кейджем

Сегодня в рубрике одна из самых любопытных и изобретательных кинокартин последнего времени
Во время загрузки произошла ошибка.

Профессор биологии Пол Мэтьюс, так и не сумевший добиться в жизни чего-то важного, неожиданно становится знаменитостью. Оказывается, по какой-то неведомой причине он является во снах миллионам самых разных людей.

На Мэтьюса обрушивается гигантская слава — правда, мечтал он совсем не о том. Его зовут на съемки телепередач и на радиоэфиры, у него берут интервью и пишут про него статьи, а папарацци и поклонники не дают прохода. Вот только не все сны с его участием оказываются добрыми.

«Герой наших снов» — крайне увлекательное и необычное кино, сюжет которого развивается столь же стремительно, сколь и непредсказуемо. Исполненная тонкого юмора трагикомедия ведет зрителя по пути маленького человека, чья жизнь становится похожей на кафкианскую драму абсурда.

Николасу Кейджу лента подарила одну из лучших ролей за последние годы — столь убедителен актер в трагическом амплуа жалкого, стареющего неудачника, незаметно и безвозвратно упустившего свою жизнь.

6.5
Герой наших снов
2023/США18+драмакомедияфантастика
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