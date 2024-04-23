Фильм на вечер: фантазийная трагикомедия с Николасом Кейджем

На Мэтьюса обрушивается гигантская слава — правда, мечтал он совсем не о том. Его зовут на съемки телепередач и на радиоэфиры, у него берут интервью и пишут про него статьи, а папарацци и поклонники не дают прохода. Вот только не все сны с его участием оказываются добрыми.