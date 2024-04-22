Северокорейцев заподозрили в создании мультфильмов для США

Кадр из сериала «Неуязвимый» (1 сезон)

Северокорейцев заподозрили в создании мультфильмов для нескольких западных платформ, включая HBO Max и Amazon. Об этом говорится в отчете проекта США 38 North project, который приводит агентство Reuters.

Исследователи нашли файлы на интернет-сервере Северной Кореи, которые содержали инструкции и анимации к западным проектам. Среди них были мультфильмы «Неуязвимый» и «Ияну, чудо-дитя», созданные американскими киностудиями и выходящие на западных стриминговых сервисах.

После обнаружения файлов исследователи месяц наблюдали за сервером. «Каждый день появлялась новая партия файлов, которые содержали инструкции по работе с анимацией и результаты работы за этот день. Часто файлы содержали комментарии к редактированию и инструкции на китайском языке, предположительно написанные производственной компанией, вместе с переводом этих инструкций на корейский», — говорится в отчете.