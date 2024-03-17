Дж.К. Симмонс ответил, планирует ли играть Омни-мэна в экранизации

Актер Дж.К. Симмонс, который озвучил Омни-мэна в мультсериале «Неуязвимый», заявил, что слишком стар для роли супергероя в потенциальной экранизации. Об этом пишет Comicbook.

«Я не думаю, что Омни-мэна должен играть 69-летний мужчина… Возможно, для меня есть эпизодическая роль в роли лидера вилтрумитов, который появляется в воспоминаниях или нечто в этом роде», — улыбнулся Симмонс.

Сюжет мультсериала «Неуязвимый» рассказывает о 17-летнем подростке, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В этом возрасте протагонист также обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.