54-летняя Дженнифер Лопез похвасталась фигурой в платье с глубоким декольте

Дженнифер Лопез, фото: соцсети

Актриса и певица Дженнифер Лопез примерила элегантный образ. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

54-летняя Дженнифер Лопез снялась перед тем, как посетить ежегодный гала-концерт Hispanic Federation's. Актриса предстала перед камерой в песочном макси-платье с глубоким декольте и разрезом, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила его накидкой в тон, бриллиантовым колье и массивными серьгами-каплями. Визажисты сделали ей макияж с коричневыми тенями и розовой помадой, а стилисты по волосам — укладку.

Недавно Дженнифер Лопез стала лицом новой коллекции популярного бельевого бренда. Певица предстала на снимках в комплектах нижнего белья телесного цвета из новой коллекции. Актриса также надела золотые серьги-кольца. Знаменитость раскритиковали за фотошоп.