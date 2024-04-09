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9 апреля 2024, новость

Дженнифер Лопез показала откровенные фото в нижнем белье

Актриса снялась для модного бренда

Дженнифер Лопез поделилась с поклонниками серией откровенных фото в нижнем белье. 54-летняя актриса представила новую коллекцию Silky Intimates бренда Intimissimi.

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Отметим, что Дженнифер Лопез уже более двух лет представляет известную марку белья.

Ранее звезда попала в объективы папарацци в спорном наряде с "грязными джинсами" и была высмеяна комментаторами в сети.

В 2021 году Дженнифер Лопез воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более пяти миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Позже они сыграли свадьбу.

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