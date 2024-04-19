Федор Бондарчук вывел в свет повзрослевших внучек

Федор Бондарчук поддержал выход картины «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко.
56-летний Бондарчук появился на премьере фильма с внучками — 11-летней Маргаритой и 9-летней Верой.
Девочки были рождены в браке Сергея Бондарчука-мл., старшего сына режиссера, с Татой Мамиашвили. Их союз продлился семь лет. Сегодня Бондарчук-младший строит отношения с Валерией Станкевич. Пара также появилась на премьере фильма.
Напомним, в основу «Сто лет тому вперед» положена одноименная фантастическая повесть Кира Булычева из цикла об Алисе Селезневой.
В широкий прокат картина вышла 18 апреля.