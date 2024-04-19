Федор Бондарчук вывел в свет повзрослевших внучек

Девочки были рождены в браке Сергея Бондарчука-мл., старшего сына режиссера, с Татой Мамиашвили. Их союз продлился семь лет. Сегодня Бондарчук-младший строит отношения с Валерией Станкевич. Пара также появилась на премьере фильма.