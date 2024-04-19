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19 апреля 2024, новость

Федор Бондарчук вывел в свет повзрослевших внучек

Режиссер вместе с наследницами посетил премьеру фильма
Во время загрузки произошла ошибка.

Федор Бондарчук поддержал выход картины «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко.

56-летний Бондарчук появился на премьере фильма с внучками — 11-летней Маргаритой и 9-летней Верой.

Девочки были рождены в браке Сергея Бондарчука-мл., старшего сына режиссера, с Татой Мамиашвили. Их союз продлился семь лет. Сегодня Бондарчук-младший строит отношения с Валерией Станкевич. Пара также появилась на премьере фильма.

Напомним, в основу «Сто лет тому вперед» положена одноименная фантастическая повесть Кира Булычева из цикла об Алисе Селезневой.

В широкий прокат картина вышла 18 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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