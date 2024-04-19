Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 апреля 2024, новостьСъемки

Олег Меньшиков показал себя в образе Воланда из «Мастера и Маргариты»

Проект, в котором Меньшиков должен был играть знаменитого героя, не состоялся

Актер Олег Меньшиков в своем Telegram-канале опубликовал снимки в образе Воланда из романа «Мастер и Маргарита».

«Воланд, которого не было…» — написал Меньшиков.

В 2018 году режиссер Николай ЛебедевЛегенда № 17») должен был снять «Мастера и Маргариту», на роль Воланда утвердили Меньшикова, а Мастера должен был сыграть Максим Матвеев, но проект остановили.

«Мастер и Маргарита» все-таки появился на экранах, но в интерпретации Михаила Локшина. В его фильме Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль, а роль Мастера исполнил Евгений Цыганов.

В марте стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» Локшина заработал более двух миллиардов рублей в отечественном прокате. Экранизация одноименного романа Михаила Булгакова поставила рекорд российского проката — стала первым отечественным фильмом с возрастным рейтингом «18+», которому удалось достичь таких сборов.

Ранее в сети появились фотографии Максима Матвеева с актерских проб для фильма «Мастер и Маргарита».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Аугуст Диль
Аугуст Диль
August Diehl
Евгений Цыганов
Михаил Локшин
Михаил Локшин
1 р.
Мастер и Маргарита
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Черная вдова. Укус смерти»
Черная вдова. Укус смерти
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Трансформеры Один»
Трансформеры один
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Поздний вечер с дьяволом»
Полночь с дьяволом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Тизер
Кадр из фильма «Чистильщик бассейнов»
Чистильщик бассейнов
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»
Мосгаз. Дело № 10: Метроном
Трейлер
Кадр из сериала «Мужчина в полный рост»
Мужчина в полный рост
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь