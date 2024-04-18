Зендая повторила культовый образ Синди Кроуфорд

27-летняя Зендая посетила предпоказ фильма «Претенденты» в Милане в винтажном теннисном платье Ralph Lauren, которое было создано в 1991 году. Наряд отлично подчеркнул стройную фигуру актрисы.
Когда-то такое же платье носила другая икона стиля — Синди Кроуфорд. 58-летняя модель даже прокомментировала в соцсети выход актрисы: «Зендая в одном из моих любимых платьев Ralph Lauren!».
Как и Кроуфорд, Зендая отдала предпочтение минимализму, выбрав естественный макияж. Свой образ актриса дополнила белыми лодочками на шпильке и серебряными украшениями.
Накануне Зендая пришла на премьеру фильма в роскошном платье с прозрачным корсетом.