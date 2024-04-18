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18 апреля 2024, новость

Зендая повторила культовый образ Синди Кроуфорд

Супермодель прокомментировала образ актрисы

27-летняя Зендая посетила предпоказ фильма «Претенденты» в Милане в винтажном теннисном платье Ralph Lauren, которое было создано в 1991 году. Наряд отлично подчеркнул стройную фигуру актрисы. 

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда-то такое же платье носила другая икона стиля — Синди Кроуфорд. 58-летняя модель даже прокомментировала в соцсети выход актрисы: «Зендая в одном из моих любимых платьев Ralph Lauren!».

Как и Кроуфорд, Зендая отдала предпочтение минимализму, выбрав естественный макияж. Свой образ актриса дополнила белыми лодочками на шпильке и серебряными украшениями.

Накануне Зендая пришла на премьеру фильма в роскошном платье с прозрачным корсетом. 

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