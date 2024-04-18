Зендая повторила культовый образ Синди Кроуфорд

27-летняя Зендая посетила предпоказ фильма «Претенденты» в Милане в винтажном теннисном платье Ralph Lauren, которое было создано в 1991 году. Наряд отлично подчеркнул стройную фигуру актрисы.

<div id="vk_post_-122141110_29848"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29848", -122141110, 29848, '0kMfC-_mlgaN-N_NKZ84Q7P2'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда-то такое же платье носила другая икона стиля — Синди Кроуфорд. 58-летняя модель даже прокомментировала в соцсети выход актрисы: «Зендая в одном из моих любимых платьев Ralph Lauren!».

Как и Кроуфорд, Зендая отдала предпочтение минимализму, выбрав естественный макияж. Свой образ актриса дополнила белыми лодочками на шпильке и серебряными украшениями.