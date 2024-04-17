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17 апреля 2024, новость

Муцениеце о романе с Кологривым: «Никите привет»

Актриса отказалась комментировать роман с коллегой
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце | Источник: PersonaStars

Актриса Агата Муцениеце немногословно ответила своему коллеге Никите Кологривому, рассекретившему их роман. Слова знаменитости передает The Voice.

«Я передаю Никите привет», — сказала звезда, улыбнувшись.

Недавно в интервью Кологривый признался в романе с Муцениеце. Актер добавил, что «это потребность всех артистов, которые играют пары в кино». По словам звезды «Слова пацана», он тайно встречался с Муцениеце, когда они снимались в проекте «Я — медведь».

В окружении Муцениеце говорили, что артистка не воспринимала эти отношения серьезно. В какой-то момент о романе узнала жена Кологривого, из-за этого супруги разошлись. До этого Кологривый отрицал эту информацию.

В начале апреля Муцениеце подогрела слухи о романе с телеведущим Иваном Чуйковым, снявшись в обнимку с ним.

Муцениеце растит двоих детей от Павла Прилучного: 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. Артисты развелись 15 июня 2020 года, а 25 августа 2022 года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян, которая 28 апреля 2023 года родила от него мальчика Микаэля.

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