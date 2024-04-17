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17 апреля 2024, новость

В Москве пройдет гастрофестиваль «Ешь! Смотри! Люби!» по мотивам фильмов

Гости столичных ресторанов смогут попробовать блюда, вдохновленные популярными фильмами и сериалами

С 18 апреля по 12 мая в Москве при поддержке VK пройдет 3-й гастрофестиваль «Ешь! Смотри! Люби!», в рамках которого более пятидесяти столичных ресторанов разработали сеты с вариацией блюд по мотивам известных кинокартин.

Так, гостям ресторана PESHI будет предложена царская трапеза в духе фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Рыба Мечты» представит тематический сет по мотивам «Пиратов Карибского моря», MIDSUMMER окунет в волшебный мир «Гарри Поттера», меню бара MeGoBari погрузит в атмосферу сериала «Друзья», а в Cevicheria напомнят о истории любви Ихтиандра и Гуттиэре из «Человека-амфибии».

Фестивальный сет ресторана «Balzi Rossi»
Фестивальный сет ресторана «Balzi Rossi»

В разработке фестивального меню в этом году приняли участие авторы ВКонтакте, Дзена и Одноклассников — Макс Брандт, Анна Гамиль, Григорий Мосин, Анна Цуканова-Котт и Юлия Бозина.

Во время пресс-ланча в бистро de Torino, где прошла дегустация сета по мотивам культового гангстерского сериала «Клан Сопрано», гастрофестиваль «Ешь! Смотри! Люби!» представили его авторы и организаторы Михаил Шенштейн и Мария Лобанова: «Как люди из мира гастрономии, мы рады нашим фестивалем дать шеф-поварам и командам ресторанов возможность попридумывать и похулиганить».

«Тренд фестиваля — создание блюд из любимых кинокартин — раскрывает креативный потенциал наших авторов и дает шефам возможность творческого выражения», — добавила Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK.

Помимо изысканных блюд, фестиваль предложит гостям программу кинопоказов и других мероприятий, соединяющих мир кино и гастрономии. В винотеке Septa пройдут показы романтической комедии Ридли Скотта «Хороший год» о виноделии, а на Усачевском рынке покажут черное-белое кино 40−50-х годов.

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в розыгрыше призов от VK, победители которого получат сертификаты на посещение ресторанов, удостоенных звезд «Мишлена», и ресторанов-участников Фестиваля. 

Фестиваль «Ешь! Смотри! Люби!» организован при поддержке Департамента по работе с сообществами VK. Кино Mail.ru является информационным партнером фестиваля.

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