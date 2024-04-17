Ургант «разнес зал» после звонка Эрнста в прямом эфире КВН

Иван Ургант | Источник: Legion-Media.ru

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст в прямом эфире телеигры КВН позвонил Ивану Урганту и публично поздравил его с днем рождения. Об этом пишет Telegram-канал «Субъективный Крафти».

«Митя Хрусталев поздравил с днем рождения Урганта, потом Эрнст позвонил ему прям из зала, и Ургант пару раз разнес зал. Зал хором кричит: “С днем рождения!”»,— сообщил владелец канала.

16 апреля шоумен Ургант отметил 46-летие в Санкт-Петербурге.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки 8» (2021).