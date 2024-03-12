Ургант показал себя на постере драмы, в которой сыграл главную роль

Сюжет драмы создатели не раскрывают. На черно-белом постере Ургант запечатлен во время поездки на велосипеде с ребенком.

Известно, что съемки «Во сне ты горько плакал» проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Проект станет одним из первых для Ивана Урганта за последние полтора года. В феврале 2022 года его передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом СВО.