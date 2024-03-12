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12 марта 2024, новость

Ургант показал себя на постере драмы, в которой сыграл главную роль

Шоумен появится в фильме журналиста Николая Солодникова

Иван Ургант поделился в личном блоге постером фильма «Во сне ты горько плакал». Шоумен исполнил в картине главную роль.

Драма станет дебютным полным метром журналиста, ведущего онлайн-шоу «ещенепознер» Николая Солодникова.

Также в фильме появятся Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Надежда Маркина.

Сюжет драмы создатели не раскрывают. На черно-белом постере Ургант запечатлен во время поездки на велосипеде с ребенком. 

Известно, что съемки «Во сне ты горько плакал» проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Проект станет одним из первых для Ивана Урганта за последние полтора года. В феврале 2022 года его передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом СВО.

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