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16 апреля 2024, новость

Жора Крыжовников стал лучшим режиссером Национальной премии в области веб-контента

Приз V Национальной премии вручили ему за ленту «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Приз V Национальной премии в области веб-контента за лучшую режиссуру интернет-сериала достался Жоре Крыжовникову за ленту «Слово пацана. Кровь на асфальте». Церемония вручения премии прошла в Цифровом деловом пространстве в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Вместо режиссера, который не смог присутствовать на мероприятии, награду забрал режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Лучшей актрисой интернет-сериала стала Любовь Аксенова за картину «Жить жизнь», лучшими актерами — Никита Ефремов за сериал «Библиотекарь» и Иван Янковский, сыгравший в «Слове пацана».

Приз за лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода менее 24 минут достался картине «Секс. До и после», «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории «Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 мин.)».

Национальная премия в области веб-контента вручается с 2018 года. Она отражает главные тренды года в области интернет-контента.

Во время загрузки произошла ошибка.
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