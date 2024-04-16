Жора Крыжовников стал лучшим режиссером Национальной премии в области веб-контента

Жора Крыжовников

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Приз V Национальной премии в области веб-контента за лучшую режиссуру интернет-сериала достался Жоре Крыжовникову за ленту «Слово пацана. Кровь на асфальте». Церемония вручения премии прошла в Цифровом деловом пространстве в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Вместо режиссера, который не смог присутствовать на мероприятии, награду забрал режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Приз за лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода менее 24 минут достался картине «Секс. До и после», «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории «Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 мин.)».

Национальная премия в области веб-контента вручается с 2018 года. Она отражает главные тренды года в области интернет-контента.