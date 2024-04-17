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17 апреля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Петров с женой, Бондарчук с внучками на премьере фильма «Сто лет тому вперед»

Российские звезды стали первыми зрителями нового фантастического фильма о приключениях Алисы Селезневой
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В Москве состоялась светская премьера картины «Сто лет тому вперед», снятой по мотивам произведений Кира Булычева. По красной дорожке прошлись исполнители главных ролей Марк Эйдельштейн, Дарья Верещагина, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Федор Бондарчук и Юра Борисов.

Среди российских звезд, посетивших премьеру, были Дарья Мороз, Рената Пиотровски, Сергей Бондарчук, Анна Цуканова-Котт, Юлия Хлынина, министр культуры Ольга Любимова, звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев и другие. Также в зале присутствовала дочь Кира Булычева Алиса Лютомская, в честь которой писатель назвал свою знаменитую «гостью из будущего».

Представляя фильм со сцены кинотеатра «Каро 11 Октябрь», режиссер и один из авторов сценария Александр Андрющенко выразил благодарность Лютомской «за возможность работать со вселенной Алисы», а также поблагодарил создателей мультфильма «Тайна третьей планеты» и фильма «Гостья из будущего», авторов музыки и песни «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова и Юрия Энтина.

«На могучих плечах этих и других людей в свое время истории Булычева вышли на большие и малые экраны нашей планеты. И мне остается только надеяться, что наш фильм может стать достойным хотя бы частички той зрительской любви, которой удостоились эти картины», — добавил Андрющенко.

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фотографий
35
фотографий
35
фотографий

Сюжет приключенческой ленты «Сто лет тому вперед» рассказывает о школьнике Коле Герасимове (Марк Эйдельштейн), чья жизнь переворачивается после встречи с девочкой из будущего по имени Алиса (Дарья Верещагина). Вместе им предстоит изменить ход истории, путешествовать во времени, противостоять космическим пиратам и спасти вселенную.

Лента «Сто лет тому вперед» выходит на большие экраны 18 апреля.

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Федор Бондарчук
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Александр Андрющенко
Александр Андрющенко
Сергей Бондарчук-мл.
Сергей Бондарчук-мл.
Александр Петров
Александр Петров
Лев Зулькарнаев
Лев Зулькарнаев
Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн
Сто лет тому вперед
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