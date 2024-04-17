Петров с женой, Бондарчук с внучками на премьере фильма «Сто лет тому вперед»

«На могучих плечах этих и других людей в свое время истории Булычева вышли на большие и малые экраны нашей планеты. И мне остается только надеяться, что наш фильм может стать достойным хотя бы частички той зрительской любви, которой удостоились эти картины», — добавил Андрющенко.