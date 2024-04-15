Никита Кологривый признался в романе с Агатой Муцениеце

Кадр из фильма «Я — медведь»

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Никита Кологривый признался в романе с актрисой Агатой Муцениеце. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелия.

«Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и всплыл», — прокомментировал, смеясь, Кологривый.

Кологривый добавил, что «это потребность всех артистов, которые играют пары в кино». «Это такая помощь игре, то есть поиск тепла и так далее», — раскрыл подробнее свою мысль артист.

Он добавил, что этот роман расстроил бывшего мужа Муцениеце Павла Прилучного.

До этого вскрылось, что Кологривый тайно встречался с Муцениеце, когда они снимались в проекте «Я — медведь». В окружение Муцениеце говорили, что артистка не воспринимала эти отношения серьезно. В какой-то момент о романе узнала жена Кологривого, из-за этого супруги развелись. До этого Кологривый отрицал эту информацию.

Позже его супруга, актриса Александрина Питиримова, заявила, что ни Муцениеце, ни любая другая любовница не являлись причиной их разрыва. Питиримова добавила, что появившиеся в сети слухи о романе Кологривого с актрисой — чья-то фантазия.