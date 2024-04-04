Павел Деревянко назвал Никиту Кологривого энергоемким, сильным человеком

Павел Деревянко

В интервью РБК Life Павел Деревянко («Беспринципные») высказался по поводу публичного поведения Никиты Кологривого («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Актер считает, что его коллега не пиарит себя таким образом. «Это просто свойство его характера, совокупность человеческих качеств», — прокомментировал Деревянко.

«Наверное, можно сказать, что он принципиальный. Он ведь по своим принципам действует. За словом в карман не лезет. С охотой идет на конфликт. В свете Никиты Кологривого можно смотреть на себя и понимать, как бы ты сам хотел дальше действовать. Как действовать можно, а как нельзя», — говорит звезда «Беспринципных».

Павел Деревянко признается: Кологривый как актер ему симпатичен.

«Он энергоемкий, сильный человек, это сразу чувствуется, как только ты его видишь, — а мы виделись только однажды. Не люблю давать непрошеных советов и лезть в чужие дела. Пускай над своим поведением он думает сам. Я ничего говорить ему не буду», — добавил Павел Деревянко.

В марте в телеграм-канале «Абзац» появились записи с камер наблюдения бара в Новосибирске. На них запечатлено, как Никита Кологривый нападает на сотрудников заведения. В посте утверждалось, что, будучи в нетрезвом состоянии, актер стал приставать к официантке. Девушка оказала сопротивление, и Кологривый якобы укусил ее и начал заламывать ей руки.