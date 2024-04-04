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4 апреля 2024, новость

Павел Деревянко назвал Никиту Кологривого энергоемким, сильным человеком

Звезда «Беспринципных» высказался по поводу публичного поведения коллеги
Павел Деревянко
Павел Деревянко

В интервью РБК Life Павел ДеревянкоБеспринципные») высказался по поводу публичного поведения Никиты КологривогоСлово пацана. Кровь на асфальте»). Актер считает, что его коллега не пиарит себя таким образом. «Это просто свойство его характера, совокупность человеческих качеств», — прокомментировал Деревянко.

«Наверное, можно сказать, что он принципиальный. Он ведь по своим принципам действует. За словом в карман не лезет. С охотой идет на конфликт. В свете Никиты Кологривого можно смотреть на себя и понимать, как бы ты сам хотел дальше действовать. Как действовать можно, а как нельзя», — говорит звезда «Беспринципных».

Павел Деревянко признается: Кологривый как актер ему симпатичен.

«Он энергоемкий, сильный человек, это сразу чувствуется, как только ты его видишь, — а мы виделись только однажды. Не люблю давать непрошеных советов и лезть в чужие дела. Пускай над своим поведением он думает сам. Я ничего говорить ему не буду», — добавил Павел Деревянко.

В марте в телеграм-канале «Абзац» появились записи с камер наблюдения бара в Новосибирске. На них запечатлено, как Никита Кологривый нападает на сотрудников заведения. В посте утверждалось, что, будучи в нетрезвом состоянии, актер стал приставать к официантке. Девушка оказала сопротивление, и Кологривый якобы укусил ее и начал заламывать ей руки.

В итоге в Центральном районном суде Новосибирска артисту назначили наказание в виде ареста на семь суток за мелкое хулиганство.

Ранее Кологривый в негативном ключе высказывался о некоторых представителях российского кино. Например, он раскритиковал игру Данилы Козловского в фильме «Духless» и Александру Бортич из-за того, что у нее нет актерского образования.

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