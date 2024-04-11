Алексей Панин рассказал о пробах дочери в «Слово пацана»

Алексей Панин | Источник: PersonaStars

Актер Алексей Панин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что его дочь Анна не прошла пробы на роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова (настоящее имя Андрей Першин). Этим Панин поделился в эфире шоу «И Грянул Грэм».

16-летняя девушка записала видеовизитку, когда режиссер начинал работу над сериалом. «Я против этих новых веяний записывать самопробы, какие-то визитки в видео, но помню, как ей помогал. Дочка в это кино не попала», — признался актер.

Сам Панин заявил, что хотел бы сняться в одном из проектов Крыжовникова.

«То, что он делает, мне нравится. Актерам, сыгравшим в “Слове пацана”, я верю», — резюмировал артист.