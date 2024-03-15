Алексей Панин посмеялся над скандальными высказываниями Кологривого

Алексей Панин | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер Алексей Панин (включен Минюстом России в реестр иноагентов) посмеялся над скандальными высказываниями артиста Никиты Кологривого, назвав его «несчастным мальчиком». Его цитирует Telegram-канал «Светский журнал».

«Угомоните этого мальчика несчастного. Он снялся в одном сериале, он позволяет себе хамские высказывания в адрес великих людей», — заявил он.

Панин добавил, что считает Кологривого переоцененным актером. «Меня любили [актеры] Владимир Этуш и Вячеслав Шалевич, а ты кто такой?» — публично обратился Панин к звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».