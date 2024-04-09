54-летняя актриса показала откровенные фото с отдыха

Американская актриса Хэзер Грэм показала откровенные фото с пляжного отдыха в городе Саюлита, Мексика. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-48064554_45480"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45480", -48064554, 45480, 'bdOHfSOh5tmyP2XbmFkVkkYUKI0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из снимков звезда фильма «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» продемонстрировала фигуру в белом бикини из фактурной ткани. Она позировала в полный рост на песчаном берегу на фоне моря и скал. При этом артистка распустила уложенные волнами волосы и отказалась от макияжа.

Кроме того, знаменитость примерила коричневый купальник, который состоял из топа с треугольным чашками и мини-стрингов с завязками на бедрах. В данном наряде она в том числе предстала боком к камере, облокотившись о перила и прогнувшись в спине.