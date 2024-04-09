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9 апреля 2024, новость

54-летняя актриса показала откровенные фото с отдыха

Хэзер Грэм показала фигуру в бикини на отдыхе в Мексике

Американская актриса Хэзер Грэм показала откровенные фото с пляжного отдыха в городе Саюлита, Мексика. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

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На одном из снимков звезда фильма «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» продемонстрировала фигуру в белом бикини из фактурной ткани. Она позировала в полный рост на песчаном берегу на фоне моря и скал. При этом артистка распустила уложенные волнами волосы и отказалась от макияжа.

Кроме того, знаменитость примерила коричневый купальник, который состоял из топа с треугольным чашками и мини-стрингов с завязками на бедрах. В данном наряде она в том числе предстала боком к камере, облокотившись о перила и прогнувшись в спине.

Ранее российская актриса Ирина Горбачева поделилась кадрами фотосессии в джунглях, на которых она предстала полностью обнаженной.

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