Ирина Горбачева показала обнаженные фото

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-48064554_45373"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45373", -48064554, 45373, 'cOgSouR4O3km3Civ9IcmmyyZYFk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

35-летняя звезда сериала «Чики» показала серию кадров со съемки в джунглях. Артистка предстала обнаженной, полностью отказавшись от одежды и нижнего белья. По словам Горбачевой, данные снимки не обработаны фильтрами.

Поклонники восхитились фотосессией знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 33 тысяч лайков. «Очень эстетично и никакой вульгарщины», «Очень красиво! Показать голую женщину без пошлости — редкий и очень ценный талант», «Как же это красиво», «Очень чувственно», «Идеальное тело», — высказывались они.