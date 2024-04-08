Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
8 апреля 2024, новость

Ирина Горбачева показала обнаженные фото

Актриса поделилась кадрами фотосессии в джунглях

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

35-летняя звезда сериала «Чики» показала серию кадров со съемки в джунглях. Артистка предстала обнаженной, полностью отказавшись от одежды и нижнего белья. По словам Горбачевой, данные снимки не обработаны фильтрами.

Поклонники восхитились фотосессией знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 33 тысяч лайков. «Очень эстетично и никакой вульгарщины», «Очень красиво! Показать голую женщину без пошлости — редкий и очень ценный талант», «Как же это красиво», «Очень чувственно», «Идеальное тело», — высказывались они.

В начале января Ирина Горбачева побрилась налысо. Актриса показала себя в неожиданном образе на видео.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Зендая
Фанаты переживают за состояние здоровья Зендаи
Рената Литвинова (фото: соцсети)
57-летняя Рената Литвинова снялась в платье с декольте
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез высмеяли за грязные джинсы
Ева Лонгория (фото: соцсети)
Еву Лонгорию в облегающем платье сравнили с Дженнифер Лопез
Виктория Антонова (фото: соцсети)
Жена Александра Петрова показала себя в чувственном образе
Кирстен Данст, 2012 год
Кирстен Данст рассказала о намерении продюсеров насильно исправить ей зубы
Екатерина Шпица с мужем
Екатерина Шпица посетила премьеру шоу в откровенном наряде
Джессика Альба
42-летняя Джессика Альба восхитила фанатов фигурой в купальнике
Кристин Дэвис, фото: соцсети
59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без макияжа и фильтров
Меган Фокс, фото: соцсети
Меган Фокс кардинально сменила имидж
Ребел Уилсон
Популярная актриса заявила о ненависти со стороны Адель
Деми Мур
61-летняя Деми Мур показала видео в откровенном наряде
Зендая
Зендая кардинально сменила имидж и показала результат
Джейк Джилленхол (фото: соцсети)
Джейк Джилленхол показал новые фото в брутальном образе
Пенелопа Крус (фото: соцсети)
Пенелопа Крус показала себя в страстном образе
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» назвала неожиданный рецепт красоты
Елена Подкаминская (фото: соцсети)
44-летняя звезда «Кухни» показала себя на сцене в вечернем образе
Деми Мур
Стилист Деми Мур снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала
Рената Литвинова в рекламной кампании Balenciaga (фото: соцсети)
Рената Литвинова в тренче на голое тело снялась для рекламы французского бренда
Эль Фаннинг (фото: соцсети)
Эль Фаннинг удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Николь Кидман
Николь Кидман впервые за долгое время кардинально сменила имидж
Аарон Тейлор-Джонсон
Претендент на роль Бонда принял участие в яркой фотосессии
Софи Марсо
57-летняя Софи Марсо снялась в мини-юбке для журнала
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй снялась в откровенной фотосессии
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова снялась в откровенном образе
Джулия Робертс (фото: соцсети)
В сети обсуждают новое фото 56-летней Джулии Робертс
Пенелопа Крус (фото: соцсети)
Пенелопа Крус в наряде с глубоким декольте появилась на обложке журнала
Джессика Альба
42-летняя Джессика Альба в сияющем платье с вырезом снялась для обложки
Николь Кидман (фото: Elle)
Николь Кидман приняла участие в дерзкой фотосессии
Гвинет Пэлтроу
51-летняя Гвинет Пэлтроу в бикини снялась с мужем
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова впечатлила поклонников необычной обувью
Шарлиз Терон
48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке
Деми Мур
61-летняя Деми Мур показала фигуру в открытом платье
Ева Лонгория
48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в халате и без макияжа
Шарлиз Терон
48-летняя Шарлиз Терон показала фигуру в мини-юбке
Кристен Стюарт (фото: соцсети)
Звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе
Светлана Ходченкова (фото: IDOL)
41-летняя Светлана Ходченкова снялась в прозрачном платье в пустыне
Сальма Хайек (фото: соцсети)
57-летняя Сальма Хайек восхитила декольте в корсете
Пенелопа Крус
49-летняя Пенелопа Крус приняла участие в смелой фотосессии
Настасья Самбурская
Самбурская показала себя в откровенном образе «барышни-крестьянки»
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи показала себя в ярком образе
Софья Эрнст
Жена Эрнста кардинально сменила имидж
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала, как выглядела в начале карьеры
Зендая и Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах
Марина Александрова
Марина Александрова показала фото в купальнике
Меган Фокс
Меган Фокс сравнили с «невестой Чаки» из-за образа на кинопремии
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез появилась на публике в платье с глубоким декольте
Рената Литвинова (фото: соцсети)
57-летняя Рената Литвинова напугала поклонников сильной худобой
Кристина Асмус (фото: соцсети)
Кристина Асмус показала результат преображения
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356668
Во сне ты горько плакал
Трейлер
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Тизер
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
Малышарики. День рождения
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Эбигейл»
Эбигейл
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Манюня: Приключения в Москве
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь