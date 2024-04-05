Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
5 апреля 2024, новость

Скончался звезда «Доктора Кто» и «Последнего королевства» Адриан Шиллер

Актеру было 60 лет
Адриан Шиллер
Адриан Шиллер | Источник: Legion-Media.ru

Английский актер Адриан Шиллер, сыгравший в сериалах «Доктор Кто» и «Последнее королевство», умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила британская газета Independent, со ссылкой на агента артиста.

Агентство талантов Scott Marshall Partners, которое представляло интересы Шиллера более тридцати лет, заявило: «Он умер слишком рано, и мы, его семья и близкие друзья опустошены этой утратой». Смерть актера называют «внезапной и неожиданной», информации о причине пока нет.

Шиллер родился в Лондоне в 1964 году. Появляться на экране он начал в 1990-х годах, на его счету десятки ролей. Экранный дебют состоялся в 1992 году в фильме «Главный подозреваемый» с Хелен Миррен в главной роли, затем последовали «Безмолвный свидетель», «Проект 281».

Одна из его самых узнаваемых ролей пришлась на 2018 год, когда он присоединился к третьему сезону исторического драматического сериала «Последнее королевство» в роли Этельхельма, самого богатого человека в Уэссексе и одного из самых влиятельных.

Шиллер также известен тем, что играл мистера Пенджа, члена королевской семьи, в сериале «Виктория» в течение трех сезонов с 2016 по 2019 год. В январе Шиллер исполнил роль преступника по имени Дрейк Андервуд в эпизоде детективного сериала BBC «Отец Браун». Серия под названием «Отец, Сын» посвящена неудачному ограблению. Также он сыграл в телесериале «Доктор Кто», появившись в эпизоде под названием «Жена доктора».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Хелен Миррен
Helen Mirren
Виктория
Александр Олешко
Александр Олешко пожаловался на решение отменить спектакль с Ширвиндтом
Отец Браун
Последнее королевство
Последнее королевство
Татьяна Конюхова в фильме «Разные судьбы» (1956)
Звезда фильма «Разные судьбы» умерла на 93-м году жизни
Главный подозреваемый
Доктор Кто
Александр Ширвиндт
В Театре Сатиры не смогли найти замену Ширвиндту
Адриан Шиллер
Адриан Шиллер
Adrian Schiller
Проект 281
Юрий Ваксман
Умер актер сериала «Молодежка»
Безмолвный свидетель
Кадр из телешоу «Малахов»
Малахов сообщил о смерти звезды фильма «Цыган»
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе
Ургант, Киркоров, Алентова простились с Александром Ширвиндтом
Дэвид Сайдлер
Обладатель «Оскара» за «Король говорит!» умер на рыбалке
Галина Яцкина
Актриса из фильма «Уроки французского» умерла в монастыре
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год
Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри
Эрик Кармен
Автор песни из «Дневника Бриджит Джонс» умер во сне
Римас Туминас
Умер режиссер Римас Туминас
Кадр сериала «Зачарованные»
Умер создатель сериала «Зачарованные» Э. Дьюк Винсент
Павел Маркин в сериале «Реальные пацаны»
Умер актер из «Моей прекрасной няни» и «Реальных пацанов»
Дарья Гончарова
Умерла звезда «Ландыша серебристого» и «Деффчонок» Дарья Гончарова
Эрнст Романов
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Глухаря» Эрнст Романов
Кеннет Митчелл
Умер звезда «Капитана Марвел» Кеннет Митчелл
Тамаш Деак (фото: fortepan.hu)
Скончался автор музыки к «Ну, погоди!»
Виктория Островская в фильме «Бриллиантовая рука»
Звезда эпизода: умерла актриса из «Бриллиантовой руки»
Павел Капинос (фото: соцсети)
Умер 48-летний оператор «Последнего богатыря»
Джованна Антоннелли (фото: соцсети)
Звезда «Клона» почтила память умершей коллеги
Сандра Мило
Умерла 90-летняя муза Федерико Феллини актриса Сандра Мило
Торстен Валунд в фильме «Интердевочка»
Умер актер из «Интердевочки»
Адылбек Атыхаев
Ушел из жизни актер Адылбек Атыхаев
Юрий Соломин, 2019 год
Сергей Урсуляк назвал смерть Соломина невосполнимой потерей
Юрий Соломин в фильме «Лунная радуга», 1983 год
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Айла Алган, фото: trthaber.com
Звезда турецких сериалов умерла во время чтения сценария
Ли Сон-гюн
Звезда оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон-гюн найден мертвым
Дмитрий Красилов
Бледанс рассказала о последних съемках с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым
Эмманюэль Дебевер в фильме «Дантон»
Обвинившая Депардье в насилии французская актриса покончила с собой
Андрей Константинов
Умер автор «Бандитского Петербурга»
Андре Брауэр в сериале «Доктор Хаус»
Умер актер из сериала «Доктор Хаус»
Евгения Брик
Евгения Брик и Сергей Пускепалис посмертно получили ТЭФИ
Наталья Богомолова
Умерла художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова
Сергей Кустов (фото: соцсети)
Умер актер из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»
Фрэнсис Стернхаген
Умерла актриса сериала «Секс в большом городе»
Анатолий Яббаров в фильме «Джентльмены удачи»
Умер актер из «Джентльменов удачи»
Дженнифер Энистон
СМИ: Энистон впала в депрессию после ухода Мэттью Перри из жизни
Мэттью Перри
Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри
Звезды сериала «Друзья» почтили память Мэттью Перри
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу рассказала о волшебном лете с Мэттью Перри
Мэттью Перри
Озвучивший Чендлера актер высказался о смерти Мэттью Перри
Мэттью Перри на съемках сериала «Друзья» в Лондоне, 1998 год
Влюбленность в Энистон и отсутствие друзей. Как жил Мэттью Перри, которого любили миллионы
Мэттью Перри и Кортни Кокс в образах Чендлера Бинга и Моники Геллер
Коллеги назвали смерть актера Мэттью Перри потерей для всего мира
Берт Янг
Скончался звезда фильмов о Рокки
Геннадий Гладков
Умер Геннадий Гладков
Михаил Голубович
Умер актер из «Тихого Дона»
Вячеслав Максаков
Умер российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков
Майкл Гэмбон
Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон
Алексей Янин
Умер Алексей Янин. Чем запомнился актер и что ему пришлось пережить
Алексей Янин (фото: соцсети)
Умер актер Алексей Янин
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Эбигейл»
Эбигейл
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Манюня: Приключения в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «Предсказание» (2 сезон)
Предсказание
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Мой любимый чемпион
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»
7 дней, 7 ночей
Трейлер
Кадр из сериала «Дело Германа»
Я знаю, кто тебя убил
Трейлер
Кадр из фильма «Асфальтовые джунгли»
Асфальтовые джунгли
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь