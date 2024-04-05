Скончался звезда «Доктора Кто» и «Последнего королевства» Адриан Шиллер

Адриан Шиллер | Источник: Legion-Media.ru

Английский актер Адриан Шиллер, сыгравший в сериалах «Доктор Кто» и «Последнее королевство», умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила британская газета Independent, со ссылкой на агента артиста.

Агентство талантов Scott Marshall Partners, которое представляло интересы Шиллера более тридцати лет, заявило: «Он умер слишком рано, и мы, его семья и близкие друзья опустошены этой утратой». Смерть актера называют «внезапной и неожиданной», информации о причине пока нет.

Шиллер родился в Лондоне в 1964 году. Появляться на экране он начал в 1990-х годах, на его счету десятки ролей. Экранный дебют состоялся в 1992 году в фильме «Главный подозреваемый» с Хелен Миррен в главной роли, затем последовали «Безмолвный свидетель», «Проект 281».

Одна из его самых узнаваемых ролей пришлась на 2018 год, когда он присоединился к третьему сезону исторического драматического сериала «Последнее королевство» в роли Этельхельма, самого богатого человека в Уэссексе и одного из самых влиятельных.