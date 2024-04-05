Фильм на вечер: знойный нуар-триллер, покоривший Канны

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456343331&hash=4c43ccbb52b64c65&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Застряв в Никарагуа из-за ковидных ограничений, загадочная американка Триш знакомится с не менее загадочным англичанином Дэниелом, утверждающим, что он бизнесмен, работающий на нефтяную компанию. Между героями завязываются бурные отношения.

В эту пьянящую, хотя и отчего-то тревожную идиллию вмешиваются неизбежные обстоятельства — в стране бушует гражданская война, и герои вязнут в липкой паутине лжи и заговоров, когда доверять нельзя даже самим себе.

В триллере «Звезды в полдень», отмеченном гран-при Каннского фестиваля, все не то, чем кажется, за исключением одного — притяжение между героями Маргарет Куэлли и Джо Элвина неоспоримо и ощущается почти физически, раскаляя и без того разгоряченное пространство вокруг них.