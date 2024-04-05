Фильм на вечер: знойный нуар-триллер, покоривший Канны

Застряв в Никарагуа из-за ковидных ограничений, загадочная американка Триш знакомится с не менее загадочным англичанином Дэниелом, утверждающим, что он бизнесмен, работающий на нефтяную компанию. Между героями завязываются бурные отношения.
В эту пьянящую, хотя и отчего-то тревожную идиллию вмешиваются неизбежные обстоятельства — в стране бушует гражданская война, и герои вязнут в липкой паутине лжи и заговоров, когда доверять нельзя даже самим себе.
В триллере «Звезды в полдень», отмеченном гран-при Каннского фестиваля, все не то, чем кажется, за исключением одного — притяжение между героями Маргарет Куэлли и Джо Элвина неоспоримо и ощущается почти физически, раскаляя и без того разгоряченное пространство вокруг них.
Ветеран французского кино Клер Дени сняла магнетическую шпионскую мелодраму в экзотических локациях — темп картины столь неспешен, что в сочетании со звучащей с экрана умиротворяющей музыкой способен подействовать на зрителя весьма расслабляюще.