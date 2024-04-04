Ярушин раскрыл подробности о съемках в продолжении «Универа» с Хилькевич

Анна Хилькевич, Стас Ярушин и Антон Кутузов

«Совсем скоро стартует новый сезон. У меня классная линия — больше драмы, меньше комедии. Классно, что авторам удалось совместить ситком с полнометражным фильмом», — отметил Ярушин.

Артист также рассказал, что обычно встает очень рано, поэтому большинство своих дел успевает закончить к полудню. После этого, по словам артиста, у него начинается рабочий процесс.