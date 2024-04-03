Ирина Пегова встречает загадочную незнакомку: первые кадры нового сериала

Стартовали съемки драмеди с элементами фантастики «Гостья». Главные роли в сериале исполняют Ирина Пегова и Дарья Верещагина, сыгравшая Алису Селезневу в «Сто лет тому вперед».
В центре сюжета «Гостьи» — 47-летняя Зоя, обыкновенная женщина с целым ворохом проблем. Несмотря на усталость от жизни, она сохранила душевную доброту. Однажды в подъезде дома она наткнулась на потерявшую кошелек и телефон девушку. Зоя пригласила ее к себе домой, не подозревая, что новая знакомая бесповоротно изменит ее жизнь к лучшему.
«Я сразу влюбилась в свою героиню Зою. Она очень понятная всем женщина, которая в молодости была зажигалкой, веселой и живой, мечтала быть кем-то, но со временем потускнела, поугасла. Зоя прожила не свою жизнь, а жизнь своего бывшего мужа. Каждый мечтает вытереть об нее ноги. Но с момента знакомства с Мариной все меняется. В жизнь Зои приходит волшебство, она начинает буквально расцветать», — рассказала Ирина Пегова.
Автором сценария выступила Анастасия Кузнецова, а режиссером — Иван Петухов, снявший фильм «Сестры». В проекте также задействованы Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев, Алексей Розин, Алексей Агранович и Владимир Стеклов.
Премьера сериала «Гостья» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Иви.