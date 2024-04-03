Ирина Пегова встречает загадочную незнакомку: первые кадры нового сериала

В центре сюжета «Гостьи» — 47-летняя Зоя, обыкновенная женщина с целым ворохом проблем. Несмотря на усталость от жизни, она сохранила душевную доброту. Однажды в подъезде дома она наткнулась на потерявшую кошелек и телефон девушку. Зоя пригласила ее к себе домой, не подозревая, что новая знакомая бесповоротно изменит ее жизнь к лучшему.

«Я сразу влюбилась в свою героиню Зою. Она очень понятная всем женщина, которая в молодости была зажигалкой, веселой и живой, мечтала быть кем-то, но со временем потускнела, поугасла. Зоя прожила не свою жизнь, а жизнь своего бывшего мужа. Каждый мечтает вытереть об нее ноги. Но с момента знакомства с Мариной все меняется. В жизнь Зои приходит волшебство, она начинает буквально расцветать», — рассказала Ирина Пегова.