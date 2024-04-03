59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без макияжа и фильтров

Звезда сериалов «Секс в большом городе» и «И просто так» актриса Кристин Дэвис показала, как выглядит без косметики и фильтров. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.
Недавно 59-летняя Кристин Дэвис оправилась в отпуск в Кению. На новом снимке актриса предстала в бордовом топе и розовой рубашке. Звезда позировала с распущенными волосами. Она отказалась от макияжа и поддержала тренд на естественную красоту. Кристин Дэвис была запечатлена на фоне дома и деревьев.
Осенью прошлого года Кристин Дэвис призналась, что только к 58 годам она «достигла принятия своего тела».
«Наконец-то я приняла и полюбила свою фигуру. Поэтому вместо того, чтобы беспокоиться о том, что я не могу быть стройной, я просто занимаюсь тем, что мне нравится, например, йогой и пилатесом», — поделилась знаменитость.
Кристин Дэвис также затронула тему эйджизма в Голливуде. По мнению звезды, эта проблема относится не только к Голливуду, а затрагивает женщин во всем мире.
«Сегодня женщины живут в обществе, где царит эйджизм. Очень важно, чтобы процедуры проводились только по желанию, а не потому, что на нас давят», — заявила актриса.
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