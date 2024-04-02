Звезда фильма «Разные судьбы» умерла на 93-м году жизни

Татьяна Конюхова в фильме «Разные судьбы» (1956)

Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Причины смерти звезды советского кино в Союзе не уточнили.

«2 апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова», — рассказали коллеги.

Последней ролью Конюховой в кино стала роль в сериале «Хранимые судьбой» о пожилых актерах — резидентах Дома ветеранов кино, борющихся за свою усадьбу.