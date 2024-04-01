Дочь Юрия Яковлева категорически против создания дипфейков ее отца

Юрий Яковлев | Источник: PersonaStars

Народная артистка России Алена Яковлева высказалась категорически против создания дипфейков ее отца Юрия Яковлева. В беседе с интернет-изданием «Абзац» она заявила, что уже был скандал, когда образ актера воссоздали с помощью нейросети.

«Если такое будет, мы будем просто подавать в суд. Вся наша семья категорически против», — объяснила Алена Яковлева.

При этом актриса отметила, что наследники знаменитостей самостоятельно дают ответ на этот вопрос. По словам Алены Яковлевой, она спокойно относится к противоположному мнению.