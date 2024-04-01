Дочь Юрия Яковлева категорически против создания дипфейков ее отца

Народная артистка России Алена Яковлева высказалась категорически против создания дипфейков ее отца Юрия Яковлева. В беседе с интернет-изданием «Абзац» она заявила, что уже был скандал, когда образ актера воссоздали с помощью нейросети.
«Если такое будет, мы будем просто подавать в суд. Вся наша семья категорически против», — объяснила Алена Яковлева.
При этом актриса отметила, что наследники знаменитостей самостоятельно дают ответ на этот вопрос. По словам Алены Яковлевой, она спокойно относится к противоположному мнению.
На минувшей неделе стало известно, что нейросеть воссоздала внешность и голос знаменитого советского актера Юрия Никулина для роли в комедии «Манюня: Приключения в Москве». Родственники актера дали согласие на использование его образа в фильме.