На аукционе за 325 тыс. долларов продано розовое платье Мэрилин Монро

В минувшие выходные на аукционе Icons: Playboy, Hugh Hefner X Marilyn Monroe было продано множество предметов коллекционирования Мэрилин Монро и Хью М. Хефнера, в том числе розовое платье Pucci, которое носила актриса, а также смокинг и тапочки, которые носил основатель Playboy. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

<div id="vk_post_-48064554_44945"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_44945", -48064554, 44945, 'xm5KVJMPEf66Kmf6z3cNcTbe1zo'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На трехдневном аукционе, завершившемся в субботу, платье Pucci из шелкового джерси с длинными рукавами досталось победителю торгов за 325 тыс. долларов, что стало рекордом для платья Pucci, проданного на аукционе, по словам организатора Julien’s Auctions.

Также был продан одноместный склеп-мавзолей в Мемориальном парке и морге братьев Пирс Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе, расположенный недалеко от места последнего упокоения Хью Хефнера и Мэрилин Монро, за 195 000 долларов; надгробный памятник из склепа Монро за 88 900 долларов (постоянные прикосновения фанатов привели к незначительному износу, в результате чего его пришлось заменить); бордовый смокинг, тапочки, пижама и ансамбль табачных трубок Хефнера (13 000 долларов); и круглая кровать в особняке, сделанная на заказ для Хефнера в качестве дублера его основной кровати в оригинальном особняке Playboy в Чикаго (13 000 долларов).

Склеп, кровать и другие предметы были проданы Энтони Джабину, технологическому инвестору из Беверли-Хиллз. «Я всегда мечтал провести всю оставшуюся жизнь рядом с Мэрилин Монро, — сказал Джабин. — А на этих выходных я купил круглую кровать Хью Хефнера и купальный костюм Мэрилин Монро».