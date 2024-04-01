На аукционе за 325 тыс. долларов продано розовое платье Мэрилин Монро

В минувшие выходные на аукционе Icons: Playboy, Hugh Hefner X Marilyn Monroe было продано множество предметов коллекционирования Мэрилин Монро и Хью М. Хефнера, в том числе розовое платье Pucci, которое носила актриса, а также смокинг и тапочки, которые носил основатель Playboy. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
На трехдневном аукционе, завершившемся в субботу, платье Pucci из шелкового джерси с длинными рукавами досталось победителю торгов за 325 тыс. долларов, что стало рекордом для платья Pucci, проданного на аукционе, по словам организатора Julien’s Auctions.
Также был продан одноместный склеп-мавзолей в Мемориальном парке и морге братьев Пирс Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе, расположенный недалеко от места последнего упокоения Хью Хефнера и Мэрилин Монро, за 195 000 долларов; надгробный памятник из склепа Монро за 88 900 долларов (постоянные прикосновения фанатов привели к незначительному износу, в результате чего его пришлось заменить); бордовый смокинг, тапочки, пижама и ансамбль табачных трубок Хефнера (13 000 долларов); и круглая кровать в особняке, сделанная на заказ для Хефнера в качестве дублера его основной кровати в оригинальном особняке Playboy в Чикаго (13 000 долларов).
Склеп, кровать и другие предметы были проданы Энтони Джабину, технологическому инвестору из Беверли-Хиллз. «Я всегда мечтал провести всю оставшуюся жизнь рядом с Мэрилин Монро, — сказал Джабин. — А на этих выходных я купил круглую кровать Хью Хефнера и купальный костюм Мэрилин Монро».
Всего на аукционе было представлено более 600 лотов. Организаторы отметили, что, хотя Хефнер и Монро никогда не встречались, их «наследие стало неразрывно связанным, когда Монро появилась в первом номере Хефнера журнала Playboy в 1953 году. В тот момент они получили всемирную известность, став двумя важными фигурами Америки двадцатого века, а Playboy зарекомендовал себя как культовый мировой бренд».