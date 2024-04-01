Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
1 апреля 2024, новость

На аукционе за 325 тыс. долларов продано розовое платье Мэрилин Монро

С молотка ушло множество вещей культовой актрисы Голливуда

В минувшие выходные на аукционе Icons: Playboy, Hugh Hefner X Marilyn Monroe было продано множество предметов коллекционирования Мэрилин Монро и Хью М. Хефнера, в том числе розовое платье Pucci, которое носила актриса, а также смокинг и тапочки, которые носил основатель Playboy. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Во время загрузки произошла ошибка.

На трехдневном аукционе, завершившемся в субботу, платье Pucci из шелкового джерси с длинными рукавами досталось победителю торгов за 325 тыс. долларов, что стало рекордом для платья Pucci, проданного на аукционе, по словам организатора Julien’s Auctions.

Также был продан одноместный склеп-мавзолей в Мемориальном парке и морге братьев Пирс Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе, расположенный недалеко от места последнего упокоения Хью Хефнера и Мэрилин Монро, за 195 000 долларов; надгробный памятник из склепа Монро за 88 900 долларов (постоянные прикосновения фанатов привели к незначительному износу, в результате чего его пришлось заменить); бордовый смокинг, тапочки, пижама и ансамбль табачных трубок Хефнера (13 000 долларов); и круглая кровать в особняке, сделанная на заказ для Хефнера в качестве дублера его основной кровати в оригинальном особняке Playboy в Чикаго (13 000 долларов).

Склеп, кровать и другие предметы были проданы Энтони Джабину, технологическому инвестору из Беверли-Хиллз. «Я всегда мечтал провести всю оставшуюся жизнь рядом с Мэрилин Монро, — сказал Джабин. — А на этих выходных я купил круглую кровать Хью Хефнера и купальный костюм Мэрилин Монро».

Всего на аукционе было представлено более 600 лотов. Организаторы отметили, что, хотя Хефнер и Монро никогда не встречались, их «наследие стало неразрывно связанным, когда Монро появилась в первом номере Хефнера журнала Playboy в 1953 году. В тот момент они получили всемирную известность, став двумя важными фигурами Америки двадцатого века, а Playboy зарекомендовал себя как культовый мировой бренд».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Marilyn Monroe
хью хефнер
Хью М. Хефнер
Hugh M. Hefner
Тест: Раневская или Монро? Угадайте, кому принадлежит цитата
Мэрилин Монро
Опубликован список величайших актеров и актрис всех времен
Кадр из фильма «Блондинка»
Портрет несчастной женщины: разбор нашумевшего фильма «Блондинка»
Кадр из фильма «Блондинка»
Исполнительница роли Мэрилин Монро ходила на могилу актрисы за разрешением на съемки
Кадр из фильма «Блондинка»
Представители Мэрилин Монро заступились за акцент Аны де Армас в «Блондинке»
Опубликован первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Сияние
Топор из фильма «Сияние» пустят с молотка
Крис Эванс на постере к фильму «Первый мститель»
Первый комикс про Капитана Америку ушел с молотка за $3,1 млн
Мэрилин Монро
К 95-летию Мэрилин Монро: мудрые цитаты и роскошные фото дивы
Новые трейлеры
Ждун в кино
Ждун в кино
Трейлер
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы. Начало
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N3 (англ.)
Кадр из фильма «Без глазури: История 'Поп-Тартс'»
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Сестры» (3 сезон)
Сестры
Трейлер (3 сезон)
Кадр из сериала «Точка ноль»
Точка ноль
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь