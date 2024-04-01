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1 апреля 2024, новость

Стала известна дата премьеры трейлера продолжения «Джокера»

Сюжет картины расскажет о запутанном романе между Джокером и Харли Квинн
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Первый трейлер сиквела «Джокера» с названием «Джокер: Безумие на двоих» выйдет 10 апреля. Об этом пишет Gamemag.

Создатели фильма не поделились другими подробностями и не показали новые кадры фильма.

Сюжет мюзикла «Джокер: Безумие на двоих» расскажет о запутанном романе между Артуром Флеком/Джокером (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага).

Основные действия фильма буду происходить в лечебнице Аркхем. Известно, что в проекте приняли участие Брендан Глисон, Зази Битц, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд.

Сам фильм «Джокер: Безумие на двоих» должен выйти 4 октября в этом году. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм.

До этого стало известно, что Леди Гага отказалась от своего имени на съемках сиквела «Джокера». Как рассказал оператор, на площадке актриса просила называть ее просто Ли.

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