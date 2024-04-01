Стала известна дата премьеры трейлера продолжения «Джокера»

Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Первый трейлер сиквела «Джокера» с названием «Джокер: Безумие на двоих» выйдет 10 апреля. Об этом пишет Gamemag.

Создатели фильма не поделились другими подробностями и не показали новые кадры фильма.

Сюжет мюзикла «Джокер: Безумие на двоих» расскажет о запутанном романе между Артуром Флеком/Джокером (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага).

Основные действия фильма буду происходить в лечебнице Аркхем. Известно, что в проекте приняли участие Брендан Глисон, Зази Битц, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд.

Сам фильм «Джокер: Безумие на двоих» должен выйти 4 октября в этом году. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм.