Звезда сериала «Солдаты» ответил на сообщения о раке

Заслуженный артист России Роман Мадянов в беседе с «Газетой.Ru» намекнул, что у него все в порядке со здоровьем. До этого Telegram-канал Shot сообщил, что у актера прогрессирует рак легкого.
«Не дождутся», — ответил Мадянов на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся в СМИ.
31 марта Shot написал, что 61-летнему актеру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого после того, как он обратился к врачам, пожаловавшись на слабость. По данным канала, медики провели ему обследование, в ходе которого также обнаружили кисты в почках, селезенке и печени; после этого звезде сериала «Солдаты» якобы провели противоопухолевую лекарственную терапию в больнице.
По сообщению Shot, сейчас Мадянов находится дома, однако ему назначали еще один курс противоопухолевого лечения, пройти который ему предстоит в апреле.
Артист снимался в проектах «Убойная сила», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.